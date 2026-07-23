«Un tournant radical après Pep» : Le plan secret de Maresca révélé

«Manchester City» a mis fin à une ère incroyable, mais le défi le plus passionnant ne fait que commencer. Avec l'arrivée du nouvel entraîneur Enzo Maresca, une atmosphère inattendue règne dans le vestiaire : certaines stars risquent de perdre leur place, tandis que de nouvelles opportunités s'ouvrent pour d'autres. Joleon Lescott, ancien défenseur de l'équipe d'Angleterre et des « Citizens », a fait des révélations sur ce qui se passe réellement au sein du club et sur le pari audacieux de Maresca.

Zamin.uz présente les détails de la restructuration et des changements révolutionnaires attendus au sein du géant de la Premier League.

« Cela ne plaira pas à tout le monde » : Comment Maresca va-t-il bouleverser l'effectif ?

Changer radicalement un système construit par Pep Guardiola, devenu la machine la plus puissante du monde ces 10-15 dernières années, est un risque immense. Cependant, selon les confidences de Joleon Lescott à Tribal Football, Maresca n'hésitera pas à opérer des changements.

Joleon Lescott : « Je pense que Maresca devra apporter quelques ajustements à l'effectif et il ne reculera pas devant cela. Ces changements pourraient passer par le remplacement de certains joueurs ou par la modification de leurs rôles sur le terrain... Quelle que soit sa décision, elle ne plaira pas à tout le monde. »

Selon Lescott, Maresca est confronté à deux choix sérieux :

Voie 1 : Préserver le système qui a parfaitement fonctionné pendant des années et n'enrichir que certains détails tactiques.

Voie 2 : Mettre sur le banc certaines stars considérées comme intouchables et intégrer des joueurs dans de nouveaux rôles.

« Ce n'est pas Pep, mais... » : L'ambiance réelle dans le vestiaire

Le changement d'entraîneur provoque généralement de l'incertitude et du pessimisme. Mais l'ambiance interne à « Manchester City » est totalement différente. Malgré le départ de Guardiola, les joueurs ne voient pas la situation avec peur, mais avec un grand enthousiasme.

Facteur Ère Pep Guardiola Nouveau défi d'Enzo Maresca Approche tactique Jeu de position établi et rigide Nouveaux rôles et adaptabilité État d'esprit Stabilité, mais hiérarchie stricte Excitation des nouvelles opportunités et concurrence interne Mentalité du club « Nous ne faisons que gagner » « Prouver à nouveau notre titre »

Joleon Lescott : « Je suis très enthousiaste. Plus de joueurs que vous ne l'imaginez sont heureux, car de nouvelles positions et opportunités peuvent s'ouvrir pour eux. Au club, ils ne voient pas la situation en se disant "Ce n'est pas Pep". Ils voient cela comme : "C'est une chance de gagner à nouveau la ligue et de montrer à quel point nous sommes forts en tant qu'équipe". »

Selon vous, Maresca pourra-t-il répéter le succès de Pep ?

« Manchester City » entame une nouvelle ère et chaque décision de Maresca sera suivie de près par le monde du football.

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Selon vous, Maresca doit-il prendre le risque de remplacer les stars de l'équipe ou vaut-il mieux poursuivre la tactique établie par Pep ? Laissez votre avis dans les commentaires !