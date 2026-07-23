Le FC Barcelone prend une décision ferme concernant Frenkie de Jong : Le milieu de terrain est indisponible pour une longue durée

Du FC Barcelone , le club catalan fait face à une perte majeure à l'approche de la nouvelle saison. La star néerlandaise de l'équipe, Frenkie de Jong, sera absente des terrains pour une longue période en raison d'une blessure au genou. Cette situation contraint la direction du club à prendre des mesures drastiques, non seulement sur le plan sportif, mais aussi pour résoudre ses problèmes financiers. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon les informations du média sportif, la blessure du joueur pourrait s'avérer beaucoup plus grave que prévu. Actuellement, le staff médical du club a effectué un examen complet du joueur à son retour de vacances, et les premiers diagnostics ne sont pas rassurants. Si la gravité de la blessure est confirmée, de Jong ne pourra pas aider l'équipe pendant au moins quatre mois.

Solution financière et accord de de Jong

La complexité de la situation réside dans le fait que la direction duprévoit d'utiliser cette situation pour libérer de l'espace dans la masse salariale (salary cap) du club. Selon les règles de la Fédération espagnole de football, si un joueur est indisponible pour une longue durée, des avantages sont accordés pour enregistrer un autre joueur à sa place. Cependant, le consentement direct de Frenkie de Jong est requis pour mener à bien ce processus.

Des sources internes au club indiquent qu'il existe un sentiment de mécontentement au sein de la direction et du staff technique concernant les actions de l'équipe nationale des Pays-Bas. Il s'avère que le joueur a sollicité ses capacités au-delà du raisonnable avec la sélection, aggravant ainsi sa blessure. Désormais, les Catalans visent à résoudre définitivement cette question d'ici la fin de la semaine.

Frenkie de Jong a visité la base sportive du club pendant ses vacances pour subir des examens médicaux approfondis. Les résultats montrent qu'il est peu probable que le milieu de terrain revienne sur le terrain avant décembre. Si ce délai est officiellement confirmé, le FC Barcelone l'inscrira sur la liste des joueurs blessés de longue durée.

Si cette décision est prise, le club aura une opportunité supplémentaire d'enregistrer de nouvelles recrues. Cela est particulièrement crucial pour le club catalan, qui lutte avec les règles du fair-play financier. Actuellement, toute l'attention est portée sur la décision finale du joueur, car sans son accord, il est impossible de finaliser ce processus juridique.