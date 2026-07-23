La championne japonaise de Roland-Garros, Rika Hiraki, arrêtée

L'ancienne joueuse de tennis professionnelle japonaise et championne de Roland-Garros 1997, Rika Hiraki, a été arrêtée pour fraude présumée. Il est rapporté qu'elle fait l'objet d'une enquête dans le cadre d'une affaire de fraude survenue il y a quatre ans.

Selon l'enquête, une personne se faisant passer pour un chirurgien orthopédiste travaillant en France sur les réseaux sociaux a convaincu une femme de transférer 300 000 yens par tromperie. La police indique que les images des caméras de surveillance montrent Rika Hiraki en train de retirer de l'argent liquide du compte sur lequel ces fonds ont été déposés.

Actuellement, les forces de l'ordre examinent d'autres plaintes liées à ce compte bancaire. Rika Hiraki, âgée de 54 ans, a remporté le titre en double mixte à Roland-Garros en 1997 aux côtés de l'Indien Mahesh Bhupathi.