Alejandro Garnacho rejoint Aston Villa de manière inattendue

Un transfert sensationnel a été conclu sur le marché avant la nouvelle saison de Premier League. Le club de Birmingham, Aston Villa a officiellement annoncé le transfert de l'attaquant de Chelsea, Alejandro Garnacho. Le talentueux ailier argentin rejoint sa nouvelle équipe sous forme de prêt, mais le contrat inclut une option d'achat permanente. C'est ce que rapporte Goal.com .

L'équipe dirigée par Unai Emery continue de remanier son effectif après son parcours réussi la saison dernière. Le joueur de 22 ans a rejoint Villa Park pour un prêt d'une saison. Selon Goal.com, Aston Villa a l'obligation d'acheter le joueur si certaines conditions sont remplies lors de la saison 2026-27. Dans ce cas, un contrat personnel de quatre ans a déjà été convenu.

Le nouveau projet d'Emery et le rôle de Garnacho

L'entraîneur d'Aston Villa, Unai Emery, n'a pas caché sa satisfaction concernant ce transfert. Le technicien a souligné qu'Alejandro Garnacho jouera un rôle clé dans le projet futur du club. « Nous sommes ravis d'avoir signé Alejandro. Il est très talentueux et jeune, et surtout, il a une grande volonté d'aider notre projet », a déclaré Emery lors d'une interview sur le site officiel du club.

Le passage de Garnacho à Chelsea n'a pas été très fructueux. Arrivé de Manchester United en septembre dernier pour 40 millions de livres sterling, le joueur a eu du mal à trouver sa place à Stamford Bridge. Bien qu'il ait disputé 43 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, il n'a inscrit que 8 buts et délivré 4 passes décisives. L'arrivée de Morgan Rogers pour un montant record de 117 millions de livres sterling a accéléré le départ de l'ailier argentin.

Indicateurs financiers et préparation à la Ligue des champions

Aston Villa est très actif lors de ce mercato estival. Garnacho est devenu la quatrième recrue majeure du club. Auparavant, le club avait recruté des joueurs comme Johan Manzambi, Joao Gomes et Modou Keba Cisse. Ces transferts sont financés par les près de 200 millions de livres sterling générés par les ventes de stars comme Youri Tielemans et Donyell Malen.

Il convient de noter que Manchester United bénéficiera également de ce transfert. Selon le contrat signé lors du passage du joueur à Chelsea en 2025, les « Red Devils » ont droit à 10 % sur son prochain transfert permanent. Cela signifie que si le club de Birmingham transforme le prêt en transfert définitif, les Mancuniens recevront également une somme d'argent.

Aston Villa a remporté la Ligue Europa la saison dernière et a terminé quatrième de Premier League, décrochant ainsi une place en Ligue des champions. Désormais, l'équipe fait face à des défis sérieux. Le 12 août, ils affronteront le Paris Saint-Germain dans le cadre de la Supercoupe de l'UEFA. Garnacho devrait faire ses débuts avec sa nouvelle équipe lors de ce match prestigieux.