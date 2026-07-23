L'Italie vise les grands noms : Ancelotti ou Guardiola ?

Les noms des deux techniciens les plus célèbres du monde du football, Carlo Ancelotti et Pep Guardiola, sont évoqués pour le poste de sélectionneur de l'équipe nationale d'Italie. Le nouveau directeur de la FIGC, Paolo Maldini, a confirmé que des contacts préliminaires ont été établis avec les deux entraîneurs.

Cependant, aucune offre officielle n'a encore été transmise. L'intrigue principale demeure : quelle pointure la fédération italienne parviendra-t-elle à convaincre pour des négociations sérieuses ?

Maldini confirme l'ouverture des discussions

Le nouveau directeur de la Fédération italienne de football, Paolo Maldini, a déclaré qu'il avait été décidé de ne pas se limiter à des candidats ordinaires dans le processus de sélection du sélectionneur.

« Nous avons contacté Carlo Ancelotti et Pep Guardiola. Nous voulions entamer un dialogue avec les meilleurs experts mondiaux pour déterminer s'ils pourraient être intéressés par le poste de sélectionneur de l'Italie », a déclaré Maldini.

Cette déclaration montre que la fédération recherche un entraîneur de haut niveau et doté d'une grande expérience pour l'équipe nationale.

Pas encore d'offre officielle

La FIGC n'a pas encore annoncé avoir proposé un contrat officiel à Ancelotti ou à Guardiola.

De plus, le niveau d'avancement des discussions n'a pas été révélé :

si les entraîneurs ont manifesté un intérêt pour le poste ;

si la durée du contrat a été discutée ;

si les conditions financières ont été abordées ;

si d'autres candidats figurent sur la liste.

Par conséquent, il est plus juste de considérer cette étape comme une exploration des opportunités par la fédération plutôt que comme une nomination.

Pourquoi Ancelotti et Guardiola ?

Carlo Ancelotti et Pep Guardiola sont considérés comme les entraîneurs les plus prestigieux du football moderne.

Ancelotti se distingue par son expérience dans la gestion des grandes stars, l'équilibre d'équipe et la préparation des matchs décisifs.

Guardiola, quant à lui, est célèbre pour son style de jeu basé sur la possession, l'attaque placée et des systèmes tactiques précis.

L'arrivée de l'un d'eux à la tête de la Squadra Azzurra pourrait avoir un impact majeur non seulement sur les résultats, mais aussi sur la philosophie de jeu.

La première grande décision de Maldini

Paolo Maldini a montré qu'il visait haut dès sa prise de fonction à la FIGC.

Le fait que la fédération contacte les entraîneurs les plus renommés témoigne d'une volonté d'ouvrir une nouvelle ère pour l'Italie. Cependant, il y a une grande différence entre entamer un dialogue et concrétiser une embauche.

La question cruciale est désormais de savoir si Ancelotti ou Guardiola sont prêts à accepter ce défi.

Qui dirigera l'Italie ?

Pour l'instant, aucune décision finale ni calendrier de négociations n'ont été communiqués par la FIGC. Si une offre officielle est envoyée, ses termes et la réaction de l'entraîneur deviendront le principal sujet de discussion.

Une chose est sûre : la fédération italienne vise l'excellence pour le choix de son nouveau sélectionneur.

Selon vous, qui est le plus adapté pour l'Italie : Ancelotti ou Guardiola ? Laissez votre avis en commentaire et partagez cet article avec vos amis fans de foot.