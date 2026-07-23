Un procureur arrêté dans l'affaire de la mort de Mehrona Noibova, 23 ans

Le bureau du procureur général du Tadjikistan a fait sa première déclaration officielle concernant l'affaire liée à la mort d'une habitante de Douchanbé âgée de 23 ans, Mehrona Noibova, annonçant qu'un employé de l'agence a été arrêté dans le cadre de l'enquête.

Le procureur général Habibullo Vohidzoda , lors d'une conférence de presse, a déclaré que Firuz Saidzoda a été arrêté et est actuellement en détention.

Selon lui, le jour de l'incident, Saidzoda voyageait pour des affaires personnelles et a utilisé les services de chauffeur de Davlat Arabzoda.

Vohidzoda a également souligné que Davlat Arabzoda, dont le nom avait été mentionné précédemment dans les médias, n'est pas impliqué dans cet événement. Selon lui, Arabzoda n'a agi qu'en tant que chauffeur.

L'affaire de la mort de Mehrona Noibova a attiré l'attention du public après que son corps a été retrouvé le 7 avril sur les rives de la rivière Panj dans le district de Darvoz.

Selon les informations, Mehrona le 3 avril s'est rendue au centre de loisirs «Chorchaman» dans le district de Darvoz avec des amis, dont deux employés du bureau du procureur général. Elle a disparu au matin du 4 avril .

Selon les informations publiées précédemment, des témoins ont déclaré aux enquêteurs que Mehrona était tombée dans l'eau alors qu'elle se trouvait sur la rive. Cependant, les proches de la défunte ont exprimé leur méfiance quant à la version officielle du suicide et exigent une enquête impartiale sur l'incident.

Le procureur général Habibullo Vohidzoda a annoncé que l'enquête est en cours et que les forces de l'ordre examinent tous les aspects de l'affaire.