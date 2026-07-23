Un procureur arrêté dans l'affaire de la mort de Mehrona Noibova, 23 ans

·3.6K·Monde
Un procureur arrêté dans l'affaire de la mort de Mehrona Noibova, 23 ans

Le bureau du procureur général du Tadjikistan a fait sa première déclaration officielle concernant l'affaire liée à la mort d'une habitante de Douchanbé âgée de 23 ans, Mehrona Noibova, annonçant qu'un employé de l'agence a été arrêté dans le cadre de l'enquête.

Le procureur général Habibullo Vohidzoda , lors d'une conférence de presse, a déclaré que Firuz Saidzoda a été arrêté et est actuellement en détention.

Selon lui, le jour de l'incident, Saidzoda voyageait pour des affaires personnelles et a utilisé les services de chauffeur de Davlat Arabzoda.

Vohidzoda a également souligné que Davlat Arabzoda, dont le nom avait été mentionné précédemment dans les médias, n'est pas impliqué dans cet événement. Selon lui, Arabzoda n'a agi qu'en tant que chauffeur.

L'affaire de la mort de Mehrona Noibova a attiré l'attention du public après que son corps a été retrouvé le 7 avril sur les rives de la rivière Panj dans le district de Darvoz.

Selon les informations, Mehrona le 3 avril s'est rendue au centre de loisirs «Chorchaman» dans le district de Darvoz avec des amis, dont deux employés du bureau du procureur général. Elle a disparu au matin du 4 avril .

Selon les informations publiées précédemment, des témoins ont déclaré aux enquêteurs que Mehrona était tombée dans l'eau alors qu'elle se trouvait sur la rive. Cependant, les proches de la défunte ont exprimé leur méfiance quant à la version officielle du suicide et exigent une enquête impartiale sur l'incident.

Le procureur général Habibullo Vohidzoda a annoncé que l'enquête est en cours et que les forces de l'ordre examinent tous les aspects de l'affaire.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Un mini-hélicoptère s'écrase en Chine : deux touristes blessésUn mini-hélicoptère s'écrase en Chine : deux touristes blessésAujourd'hui, 03:02«Il faut de nouvelles idées» : des négociations secrètes ont eu lieu entre les États-Unis et la Russie«Il faut de nouvelles idées» : des négociations secrètes ont eu lieu entre les États-Unis et la RussieAujourd'hui, 00:26Le Japon se prépare à la transplantation de reins de porc chez l'hommeLe Japon se prépare à la transplantation de reins de porc chez l'hommeHier, 21:28La championne japonaise de Roland-Garros, Rika Hiraki, arrêtéeLa championne japonaise de Roland-Garros, Rika Hiraki, arrêtéeHier, 20:23La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnesLa tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnesHier, 19:12Un chaton qui « garde » des pastèques devient une star d'InternetUn chaton qui « garde » des pastèques devient une star d'InternetHier, 18:26
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Deux sœurs découvrent leur propre photo dans une location de vacances
Deux sœurs découvrent leur propre photo dans une location de vacances
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois