Le nombre d'utilisateurs de Google Gemini approche le milliard

La société Google est sur le point d'atteindre une nouvelle étape majeure avec son projet d'intelligence artificielle Gemini. Selon le rapport de l'entreprise pour le deuxième trimestre 2026, le nombre d'utilisateurs de cet assistant intelligent a dépassé les 950 millions. Ce chiffre indique que le système Gemini est tout proche de rejoindre le « club du milliard » aux côtés de services comme Google Search, Gmail, Android et YouTube. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Le fait que le nombre d'utilisateurs de Gemini ait triplé au cours de l'année écoulée surprend les experts. Il est à noter qu'en février de cette année, ce chiffre se situait autour de 750 millions. Cette croissance rapide permet à Google de rivaliser efficacement avec son principal concurrent sur le marché de l'IA : le projet ChatGPT de la société OpenAI, qui a franchi la barre du milliard en juin.

Concurrence et impact des nouvelles fonctionnalités

Lors d'un échange avec les investisseurs, le PDG d' Alphabet , Sundar Pichai, a souligné que les utilisateurs ont très favorablement accueilli les nouvelles fonctionnalités d'agent telles que Daily Brief et Gemini Spark. Selon lui, l'entreprise déploie des innovations utiles à une vitesse sans précédent. Cela accroît la popularité de Gemini non seulement parmi les utilisateurs d'Android, mais aussi sur la plateforme iOS. Notamment, le lancement du modèle de génération d'images Nano Banana a apporté un confort supplémentaire aux propriétaires d'appareils Apple.

Selon les analyses d'AppFigures, l'application Gemini a été téléchargée plus de 137 millions de fois sur le système iOS au cours des 12 derniers mois. Le rapport « State of AI » de la société d'analyse Sensor Tower note que la part de marché de l'application ChatGPT parmi les assistants d'IA est passée sous la barre des 50 % pour la première fois. Parallèlement, la part de Gemini a grimpé à 27,7 %, commençant à modifier l'équilibre du marché.

Moteur de recherche et efficacité économique

Bien que de nombreux utilisateurs se tournent vers les assistants d'IA au lieu des moteurs de recherche traditionnels, Google Search n'a pas perdu sa position. Au contraire, le moteur de recherche mis à jour grâce à l'IA contribue à l'augmentation du nombre de requêtes. Selon les données de l'entreprise, le mode IA sous forme de questions-réponses a déjà atteint plus d'un milliard d'utilisateurs.

Les ingénieurs de Google ont annoncé avoir réalisé des avancées technologiques majeures. Malgré l'ajout de nouveaux modèles et de fonctionnalités complexes, le coût des opérations d'IA a considérablement diminué grâce à l'optimisation du matériel. Cela permet à l'entreprise de proposer ses services à un public plus large et de maintenir sa compétitivité.

Le système Gemini devient également de plus en plus populaire auprès des utilisateurs en Ouzbékistan. L'amélioration du support de la langue ouzbèke dans l'écosystème Google et la large diffusion des appareils Android préparent le terrain pour que ce service devienne l'assistant IA leader sur le marché local.