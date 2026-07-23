Apple pourrait limiter à distance les fonctionnalités de l'iPhone en cas de retard de paiement

Apple se prépare à introduire un nouveau mécanisme de contrôle pour les utilisateurs ayant acheté leurs appareils via un financement ou une location. Le code source découvert dans la version bêta d'iOS 27 indique que si l'acheteur ne règle pas ses mensualités à temps, son smartphone passera en mode restreint. Cette fonctionnalité vise à assurer la stabilité financière de l'entreprise et à améliorer l'efficacité du recouvrement des créances. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la publication ixbt.com, un nouveau composant appelé "App Managed Features" est apparu dans le système. Il permet d'activer le "Restricted Mode" (mode d'utilisation restreint). Lorsque ce mode est activé, le propriétaire de l'iPhone perd l'accès à presque toutes les fonctionnalités principales de l'appareil. Le smartphone est conçu pour rester dans un état limité jusqu'à ce que le problème de paiement soit résolu.

Que fonctionne-t-il en mode restreint ?

Selon l'analyse du code, en mode restreint, l'utilisateur ne peut accéder qu'à un nombre limité d'applications. Il s'agit notamment de l'App Store (pour mettre à jour les applications de paiement), Réglages, Wallet, Mots de passe, Santé, Horloge, Loupe et Accessibilité. Il est également supposé que les appels d'urgence et certaines notifications importantes resteront actifs, mais les réseaux sociaux, les jeux et les fonctions de divertissement comme l'appareil photo pourraient être bloqués.

De plus, une autre couche de protection appelée "Partner Finance Lock" a été trouvée dans iOS 27. Ce composant empêche la réinitialisation de l'appareil aux paramètres d'usine, sa revente ou son démontage pour pièces détachées. Ce mécanisme est intégré au système Find My, protégeant l'appareil contre toute utilisation par des tiers tant que la dette n'est pas intégralement remboursée.

Programme Apple Upgrade et nouvelles opportunités

Selon Bloomberg, cette nouveauté est liée au programme Apple Upgrade, qui devrait être lancé en partenariat avec le service financier Klarna. Ce programme permet d'acheter des iPhone, iPad, Mac et Apple Watch via un abonnement mensuel ou un paiement échelonné. Compte tenu de la forte demande pour les produits Apple et de la popularité des services de paiement échelonné, de telles mesures de contrôle strictes pourraient devenir une référence pour les détaillants locaux à l'avenir.

Pour l'instant, Apple n'a pas officiellement confirmé l'existence de ces fonctionnalités. Il n'est pas non plus précisé après combien de jours de retard les restrictions entreront en vigueur, ni si ce système sera conservé dans la version finale d'iOS 27. Cependant, cette démarche montre que les géants de la technologie cherchent à exercer un contrôle total sur leur écosystème, y compris sur le plan financier.