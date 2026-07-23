Le modèle d'IA dots-note-3.0, développé par la société chinoise RedNote, a enregistré un résultat sans précédent aux Olympiades internationales de mathématiques (IMO). Pour la première fois dans l'histoire de la compétition, ce modèle a réussi à résoudre les 6 problèmes complexes sans aucune erreur, obtenant le score maximal de 42 points sur 42. Cet indicateur témoigne du fait que les capacités de raisonnement logique et de preuve mathématique des systèmes d'IA ont atteint un nouveau stade. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La prestigieuse olympiade, qui s'est terminée à Shanghai, est organisée depuis 1959 et est considérée comme la compétition intellectuelle la plus difficile au monde pour les élèves. Pour l'IA, les problèmes de l'IMO constituent un test unique, car il ne suffit pas de trouver la bonne réponse. Le système doit fournir une preuve mathématique complète, sans erreurs logiques, sans étapes omises et sans affirmations non fondées.

Supériorité technologique et concurrence

Selon les informations d'ixbt.com, dots-note-3.0 est actuellement en phase de test bêta. Il est intéressant de noter qu'il s'agit du modèle le plus compact de la famille dots3. Cette série comprend également des versions plus grandes telles que jazz et aria, conçues pour diverses ressources de calcul et scénarios. La performance élevée d'un modèle de petite taille s'explique par l'optimisation des algorithmes.

Jusqu'à présent, les meilleurs résultats en mathématiques dans le monde de l'IA appartenaient à Google DeepMind et OpenAI. Lors de l'olympiade de 2025, les modèles de ces géants avaient obtenu 35 points sur 42, atteignant le niveau de la médaille d'or. Cependant, le produit de RedNote est entré dans l'histoire en tant que premier système à accomplir toutes les tâches sans perdre un seul point.

Les jeunes mathématiciens ouzbeks participent également régulièrement à des compétitions prestigieuses comme l'IMO sur la scène internationale. De tels résultats de l'IA ouvrent des possibilités d'utilisation future comme outil d'assistance dans le système éducatif local pour expliquer et résoudre des problèmes complexes. De telles technologies devraient accélérer la vitesse de la recherche mathématique.

Ce succès des ingénieurs chinois a prouvé que l'IA est inégalée non seulement dans la génération de texte ou le traitement d'images, mais aussi dans les sciences fondamentales, l'une des plus hautes capacités intellectuelles de l'humanité. Désormais, les experts attendent la mise à disposition publique du modèle dots-note-3.0 et ses capacités dans d'autres domaines.