Innovation dans l'Edtech : la startup Imagi apprend aux élèves à coder avec l'IA

La startup Imagi, active dans le secteur des technologies éducatives (Edtech), a levé 4,5 millions de dollars pour étendre son projet d'apprentissage de la programmation assisté par l'intelligence artificielle. Ce projet aide les élèves à maîtriser non seulement le codage traditionnel, mais aussi le style moderne du « vibe coding ». Selon TechCrunch, le tour de table a vu la participation de Brighteye Ventures, Day One Capital et de l'artiste Will.i.am. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Fondée en 2018 par Dora Palfi et Beatrice Ionascu, Imagi propose des programmes et des outils de programmation et de culture informatique pour les élèves et les enseignants. Depuis l'année dernière, la plateforme a intégré la littératie en IA à son offre. Cela permet aux élèves de ne pas être de simples utilisateurs de technologies, mais d'en devenir les créateurs.

L'une des principales nouveautés de l'entreprise est un outil développé en partenariat avec la plateforme Lovable. Cet outil aide les enseignants à créer des supports de cours et permet aux élèves de pratiquer le « vibe code » (création de programmes via des commandes en langage naturel) dans un environnement sécurisé. Il est à noter qu'OpenAI a accordé un crédit d'un million de dollars pour soutenir ce projet, permettant aux écoles d'utiliser gratuitement l'outil Imagi x Lovable.

Éducation sécurisée et résultats pratiques

Dora Palfi souligne que la sécurité est une priorité lors de l'intégration de l'IA dans le système scolaire. Chaque requête et réponse sur la plateforme est filtrée et vérifiée avant d'atteindre les élèves. De plus, le projet est entièrement conforme aux réglementations sur la protection des données telles que le COPPA, le FERPA et le RGPD de l'Union européenne, ce qui signifie que les données personnelles des élèves ne sont ni stockées ni utilisées pour entraîner les modèles d'IA.

À ce jour, plusieurs projets intéressants ont été réalisés dans le cadre de ce partenariat :

Un enseignant a créé une application traduisant son programme scolaire pour des élèves parlant 15 langues différentes dans sa classe ;

Un élève a construit indépendamment un site web pour promouvoir son entreprise de tonte de pelouse et permettre la prise de commandes en ligne ;

Des projets créatifs tels qu'une application de garde-robe numérique ont été lancés avec succès.

La direction d'Imagi estime qu'il ne faut pas interdire l'intelligence artificielle, mais apprendre à l'utiliser correctement. Alors que la plupart des enfants utilisent déjà l'IA, le rôle des écoles est de les transformer de consommateurs passifs en créateurs actifs. Cela est crucial pour la compétitivité des élèves sur le futur marché du travail.

Aujourd'hui, la plateforme Imagi couvre plus de 700 000 élèves dans 140 pays. Le nouvel investissement sera utilisé pour étendre la plateforme, ajouter de nouvelles fonctionnalités et lancer un nouveau produit le mois prochain. Pour des pays où l'attention portée à l'éducation numérique augmente, de telles expériences internationales peuvent servir de modèle pour une intégration sécurisée de l'IA dans les programmes scolaires.