Un nouveau géant sur le marché des puces IA : la startup Etched valorisée à 10,3 milliards de dollars

La startup Etched, spécialisée dans la production de puces dédiées aux technologies d'intelligence artificielle (AI), a suscité un grand enthousiasme parmi les investisseurs. Fondée par trois anciens étudiants de l'université de Harvard, l'entreprise a levé 300 millions de dollars lors d'un tour de table de série C, portant sa valorisation boursière à 10,3 milliards de dollars. Ce chiffre signifie que la valeur de la startup a doublé en seulement sept mois. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le tour d'investissement a été mené par le célèbre fonds Sequoia. Des institutions financières majeures telles qu'Andreessen Horowitz, SK Hynix, Jane Street et Diffusion Capital ont également participé au processus. Selon TechCrunch, cet accord a été enregistré comme l'un des tours d'investissement de série C les plus valorisés de l'histoire du fonds Sequoia. Le projet Etched est également soutenu par des personnalités éminentes du monde de la technologie comme Peter Thiel, Andrej Karpathy et Dylan Field.

L'objectif principal d'Etched est de créer des puces spécialement optimisées pour l'architecture « transformer », qui sous-tend les systèmes d'AI modernes comme ChatGPT et Claude. Les fondateurs de la startup, Gavin Uberti, Robert Wachen et Chris Zhu, proposent leurs produits aux clients non seulement comme une puce, mais comme un système complet. Actuellement, l'entreprise a déjà enregistré pour 1 milliard de dollars de commandes et les premiers systèmes sont en cours de test par les clients.

Avantage technologique et approche innovante

Bien que de nombreux experts pensent que les puces Etched sont conçues uniquement pour un modèle spécifique, les représentants de l'entreprise le nient. Ils affirment que les systèmes peuvent exécuter sans problème n'importe quel modèle d'intelligence artificielle, y compris l'architecture « Mixture of Experts » comme DeepSeek et Qwen, ainsi que de nouveaux modèles de conception comme Mamba. Le fait que Google travaille également sur des puces Frozen v2 similaires pour son modèle Gemini confirme que la voie choisie par Etched est la bonne.

Les puces Etched accélèrent le processus de réponse de l'intelligence artificielle (inference) en deux étapes :

Prefill (Préchargement) : Le processus de compréhension de la requête et du contexte. Etched a considérablement accéléré cette étape grâce à une technologie basse tension.

Le processus de compréhension de la requête et du contexte. Etched a considérablement accéléré cette étape grâce à une technologie basse tension. Decode (Décodage) : L'étape de formation de la réponse. Pour cela, l'entreprise a créé un nouveau type de mémoire appelé « Cluster Scale Memory », qui permet à de nombreuses puces de fonctionner ensemble avec une latence très faible.

Selon les représentants de l'entreprise, le mode de fonctionnement basse tension réduit la surchauffe des puces, ce qui permet de placer plus de transistors sur une seule puce. En conséquence, les utilisateurs peuvent bénéficier d'une vitesse élevée tout en réduisant considérablement les coûts de calcul.

Bien que la startup Etched ait annoncé avoir produit avec succès ses puces dans les usines de TSMC, il ne sera pas facile de concurrencer des géants comme NVIDIA sur le marché. Cependant, une capitalisation dépassant les 10 milliards de dollars et un carnet de commandes important indiquent que cette jeune équipe est devenue un acteur sérieux sur le marché de l'infrastructure d'intelligence artificielle.