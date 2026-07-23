Arsenal envisage John Stones et Ezri Konsa suite à la blessure de William Saliba

·43·Sport
Arsenal envisage John Stones et Ezri Konsa suite à la blessure de William Saliba

Le club londonien d'Arsenal est contraint de s'activer sur le marché des transferts en raison d'une perte majeure en défense. Le défenseur central titulaire, William Saliba, est indisponible pour une longue période suite à une blessure au dos contractée avec l'équipe de France lors de la Coupe du Monde. Cette situation bouleverse totalement les plans de Mikel Arteta. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le joueur de 25 ans, Saliba, a été gravement touché lors de la demi-finale de l'équipe de France contre l'Espagne. Son absence est un coup dur pour les « Gunners », le Français étant devenu un pilier indispensable de la défense. Selon Goal.com, la direction du club craint que l'absence de Saliba n'affecte négativement les chances de l'équipe dans la course au titre.

John Stones : Agent libre et candidat expérimenté

Pour pallier cette crise, Mikel Arteta étudie la piste de John Stones, dont le contrat avec Manchester City a pris fin. Le défenseur expérimenté de 32 ans est actuellement agent libre, et son riche vécu pourrait être très précieux pour Arsenal. Au cours de sa carrière, Stones a remporté 19 trophées, dont 6 titres de Premier League.

La relation entre Arteta et Stones pourrait également jouer un rôle clé dans ce transfert. L'entraîneur a travaillé en étroite collaboration avec Stones lorsqu'il était adjoint de Pep Guardiola à Manchester City. Cependant, ce transfert ne sera pas simple. Selon Sky Sports, un autre club londonien, Chelsea, manifeste également un vif intérêt pour le défenseur.

Option alternative : Ezri Konsa

Si l'accord avec John Stones n'aboutit pas, Arsenal se tournera vers le défenseur d'Aston Villa, Ezri Konsa. Le joueur de 28 ans a fait preuve d'une grande régularité ces dernières années, devenant un élément clé de l'équipe d'Angleterre. Le fait que Konsa ait disputé les 8 matchs de la Coupe du Monde témoigne de son haut niveau.

La polyvalence d'Ezri Konsa plaît beaucoup à Mikel Arteta. Il peut évoluer non seulement en défense centrale, mais aussi sur le flanc droit. Cette caractéristique est très appréciée par l'entraîneur d'Arsenal, qui change souvent ses schémas tactiques. Actuellement, les dirigeants du club se préparent à entamer des négociations pour les deux options.

La blessure de Saliba est un test inattendu pour Arsenal. Le club prend des mesures pour renforcer sa défense sans attendre l'ouverture du mercato de janvier. En effet, la lutte intense en Premier League et en Ligue des Champions exige une rotation profonde et des remplaçants de qualité.

ArsenalWilliam SalibaJohn StonesEzri KonsaTransferts
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Lionel Messi dans un nouveau rôle avec l'Argentine : la mission « Maître Yoda » commenceLionel Messi dans un nouveau rôle avec l'Argentine : la mission « Maître Yoda » commenceAujourd'hui, 02:36Tottenham part en tournée de pré-saison sans ses stars : Kulusevski et Kudus absentsTottenham part en tournée de pré-saison sans ses stars : Kulusevski et Kudus absentsAujourd'hui, 02:19Conflit entre Kevin De Bruyne et Antonio Conte : le directeur de Naples clarifie la situationConflit entre Kevin De Bruyne et Antonio Conte : le directeur de Naples clarifie la situationAujourd'hui, 01:58La bataille pour Yan Diomande : les géants européens prêts à débourser 100 millions d'eurosLa bataille pour Yan Diomande : les géants européens prêts à débourser 100 millions d'eurosAujourd'hui, 01:55Jour décisif à Erevan : deux boxeurs ouzbeks en lice pour la finaleJour décisif à Erevan : deux boxeurs ouzbeks en lice pour la finaleAujourd'hui, 00:12Darwin Nunez pourrait rejoindre la MLS : Atlanta United entame des négociations de transfertDarwin Nunez pourrait rejoindre la MLS : Atlanta United entame des négociations de transfertHier, 23:56
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026