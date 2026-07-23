Arsenal envisage John Stones et Ezri Konsa suite à la blessure de William Saliba

Le club londonien d'Arsenal est contraint de s'activer sur le marché des transferts en raison d'une perte majeure en défense. Le défenseur central titulaire, William Saliba, est indisponible pour une longue période suite à une blessure au dos contractée avec l'équipe de France lors de la Coupe du Monde. Cette situation bouleverse totalement les plans de Mikel Arteta. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le joueur de 25 ans, Saliba, a été gravement touché lors de la demi-finale de l'équipe de France contre l'Espagne. Son absence est un coup dur pour les « Gunners », le Français étant devenu un pilier indispensable de la défense. Selon Goal.com, la direction du club craint que l'absence de Saliba n'affecte négativement les chances de l'équipe dans la course au titre.

John Stones : Agent libre et candidat expérimenté

Pour pallier cette crise, Mikel Arteta étudie la piste de John Stones, dont le contrat avec Manchester City a pris fin. Le défenseur expérimenté de 32 ans est actuellement agent libre, et son riche vécu pourrait être très précieux pour Arsenal. Au cours de sa carrière, Stones a remporté 19 trophées, dont 6 titres de Premier League.

La relation entre Arteta et Stones pourrait également jouer un rôle clé dans ce transfert. L'entraîneur a travaillé en étroite collaboration avec Stones lorsqu'il était adjoint de Pep Guardiola à Manchester City. Cependant, ce transfert ne sera pas simple. Selon Sky Sports, un autre club londonien, Chelsea, manifeste également un vif intérêt pour le défenseur.

Option alternative : Ezri Konsa

Si l'accord avec John Stones n'aboutit pas, Arsenal se tournera vers le défenseur d'Aston Villa, Ezri Konsa . Le joueur de 28 ans a fait preuve d'une grande régularité ces dernières années, devenant un élément clé de l'équipe d'Angleterre. Le fait que Konsa ait disputé les 8 matchs de la Coupe du Monde témoigne de son haut niveau.

La polyvalence d'Ezri Konsa plaît beaucoup à Mikel Arteta. Il peut évoluer non seulement en défense centrale, mais aussi sur le flanc droit. Cette caractéristique est très appréciée par l'entraîneur d'Arsenal, qui change souvent ses schémas tactiques. Actuellement, les dirigeants du club se préparent à entamer des négociations pour les deux options.

La blessure de Saliba est un test inattendu pour Arsenal. Le club prend des mesures pour renforcer sa défense sans attendre l'ouverture du mercato de janvier. En effet, la lutte intense en Premier League et en Ligue des Champions exige une rotation profonde et des remplaçants de qualité.