Ankalaev sur Guskov : Il réalisera que m'affronter était une erreur

Magomed Ankalaev Le 25 juillet, il montera dans l'octogone à Abou Dabi pour affronter Bogdan Guskov. Le combattant russe a déclaré ne pas être mécontent du changement d'adversaire, tout en reconnaissant que cette opportunité pourrait changer toute la carrière du combattant ouzbek.

Ankalaev a souligné que Guskov a été le seul combattant à accepter l'offre à court terme. Néanmoins, il a clairement fait savoir à son adversaire qu'il ne serait pas facile de prendre sa place au classement.

Rountree blessé, l'opportunité offerte à Guskov

Initialement, Magomed Ankalaev devait affronter Khalil Rountree lors de l'UFC Fight Night 282.

Cependant, Rountree a dû se retirer du combat en raison d'une blessure. À l'approche du tournoi, l'UFC a dû chercher un nouvel adversaire pour Ankalaev.

Le représentant de l'Ouzbékistan, Bogdan Guskov, a accepté l'offre. Ainsi, cet affrontement crucial dans la catégorie des poids mi-lourds a été maintenu.

Détails du combat Informations Tournoi UFC Fight Night 282 Date 25 juillet Lieu Etihad Arena, Abou Dabi Duel Magomed Ankalaev — Bogdan Guskov Classement de Guskov 9ème place

« Guskov a accepté sans hésiter »

Dans une interview accordée à MMA Junkie, Ankalaev a reconnu le courage de Guskov.

« Guskov a été le seul combattant à accepter l'offre sans hésiter. Je comprends aussi les autres. C'est un sport professionnel et il y a beaucoup d'enjeux ici. »

Selon lui, affronter un leader du classement sans camp d'entraînement complet est un risque majeur pour tout athlète.

Un tel combat accepté à court terme peut radicalement changer non seulement les chances de victoire, mais aussi le classement et la carrière future du combattant.

Ankalaev n'est pas contrarié par le changement d'adversaire

Le combattant russe n'a pas caché qu'il s'était préparé spécifiquement pour Rountree. Cependant, il a accueilli positivement la tenue du combat malgré l'arrivée d'un nouvel adversaire.

« Bien sûr, j'étais déçu que Khalil ne puisse pas combattre. Je m'étais préparé spécifiquement pour lui. Mais le fait qu'un nouvel adversaire ait été trouvé à la dernière minute ne m'a pas dérangé du tout. »

Pour Ankalaev, le plus important est de revenir dans l'octogone après une longue pause et de retrouver du rythme.

Il a même qualifié le duel contre Guskov de « combat de mise en train ». Cependant, il a admis dans ses propos suivants que ce n'était pas une sous-estimation du combattant ouzbek.

« Cela peut changer sa vie »

Selon Ankalaev, pour Bogdan Guskov, classé neuvième, c'est une opportunité énorme.

« Cette opportunité peut changer radicalement sa carrière. Il fera tout son possible pour prendre ma place au classement. »

Si Guskov bat un adversaire mieux classé, son statut dans la division des poids mi-lourds pourrait changer radicalement. Une telle victoire le rapprocherait de la course au titre et lui ouvrirait les portes des plus grands noms de l'UFC.

C'est pourquoi le combattant ouzbek, malgré le court délai de préparation, participe à l'un des combats les plus importants de sa carrière.

« Ce ne sera pas facile à réaliser »

Ankalaev comprend parfaitement que la motivation de Guskov sera élevée. Cependant, il a déclaré avec confiance qu'il ne laisserait pas son adversaire concrétiser ses grands projets.

« Bien sûr, il fera tout pour saisir sa chance. Mais ce ne sera pas facile à réaliser. »

Ainsi, la bataille psychologique a commencé avant même le combat. Ankalaev mise sur son expérience et son classement, tandis que Guskov entre dans l'octogone comme un prétendant qui n'a rien à perdre mais tout à gagner.

Tout peut changer lors du combat à Abou Dabi

Bogdan Guskov a saisi l'opportunité de sa carrière en acceptant l'offre à court terme. Il doit maintenant faire ses preuves sur la grande scène lors d'un combat de cinq rounds contre l'un des leaders du classement.

Si pour Ankalaev il s'agit d'un combat de retour, pour Guskov, c'est l'occasion de bouleverser l'équilibre des forces dans la division.

Selon vous, Bogdan Guskov peut-il créer la sensation et battre Ankalaev ? Laissez votre avis en commentaires et partagez avec les fans de l'UFC qui attendent le combat.