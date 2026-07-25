Percée majeure en Chine dans le domaine des interfaces cerveau-ordinateur

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Percée majeure en Chine dans le domaine des interfaces cerveau-ordinateur

Des scientifiques chinois ont présenté un système révolutionnaire qui porte la technologie des neuro-interfaces à un nouveau niveau. Pour la première fois au monde, il est devenu possible de collecter de manière synchrone des données d'électroencéphalogramme (EEG) auprès de milliers de personnes situées simultanément dans différentes régions. Cette découverte devrait marquer le début d'une nouvelle ère dans l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle basés sur les signaux du cerveau humain. C'est ce que rapporte Ixbt.com le rapporte.

Selon la chaîne de télévision CCTV, cette nouvelle technologie a été spécialement développée pour étudier la communication entre le cerveau et l'ordinateur et améliorer les neuro-systèmes. Jusqu'à présent, de telles expériences étaient menées à une échelle limitée, c'est-à-dire avec la participation de seulement quelques dizaines de volontaires. Désormais, il est devenu possible d'enregistrer simultanément les données de milliers de participants.

Comment les obstacles technologiques ont-ils été surmontés ?

Pour atteindre ce résultat, les ingénieurs du projet ont dû résoudre deux problèmes extrêmement complexes. Premièrement, la taille des équipements enregistrant les signaux EEG a été considérablement réduite, mais cela n'a pas affecté négativement la précision des mesures. Cela a rendu les appareils plus pratiques pour une utilisation quotidienne.

Le deuxième problème, et le plus important, était la synchronisation des données. Les participants se trouvant dans différentes villes et régions, il a été garanti que tous les appareils fonctionnaient en même temps avec une précision de l'ordre de la milliseconde, malgré les retards sur le réseau. Cela sert à créer une base de données extrêmement précise et de haute qualité pour l'intelligence artificielle.

Une nouvelle source pour l'avenir des neuro-systèmes

Selon les experts, le principal problème dans le domaine des neuro-interfaces aujourd'hui est le manque de données EEG de qualité. Si de gigantesques volumes de texte, d'images et de vidéos ont été collectés pour entraîner des modèles AI universels comme ChatGPT, les enregistrements de l'activité électrique du cerveau humain étaient très rares et dispersés.

Le nouveau système permet de collecter des milliers d'heures d'enregistrements EEG synchronisés en une seule session. Cela accélère considérablement le processus de création d'un vaste ensemble de données (dataset) pour entraîner les algorithmes d'intelligence artificielle. En conséquence, à l'avenir, de nouvelles générations de neuro-systèmes apparaîtront, capables non seulement de se limiter au texte ou à l'image, mais d'analyser directement les signaux du cerveau humain.

À l'avenir, cette technologie ouvrira la voie à la création de systèmes capables de mieux comprendre l'état cognitif de l'humain et de communiquer avec lui de manière presque directe. Cela pourrait révolutionner non seulement la médecine, mais aussi tous les domaines d'interaction entre l'humain et la technologie.

ChineNeuro-interfaceIntelligence ArtificielleTechnologieEEG
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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