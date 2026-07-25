Le prix de la GeForce RTX 5060 s'envole : une hausse de 16 % sur le marché chinois

Une nouvelle vague de hausses de prix semble débuter sur le marché des processeurs graphiques. En Chine, le prix des cartes graphiques de nouvelle génération de NVIDIA, en particulier les modèles GeForce RTX 5060, a considérablement augmenté en l'espace de quelques jours. Ce changement devrait impacter non seulement le marché asiatique, mais aussi le segment technologique mondial. C'est ce rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'Ixbt.com, le modèle GeForce RTX 5060 Eagle OC SFF 8 GB de la marque Gigabyte se vendait autour de 2600–2700 yuans (environ 400 dollars) il y a une semaine. Cependant, ces derniers jours, le prix de cet appareil a atteint 3215 yuans (environ 475 dollars). Cela représente une augmentation de 16 % ou exactement 75 dollars en seulement quelques jours.

Les principales raisons de la hausse des prix

Selon les experts, ce bond soudain est dû au fait que NVIDIA a averti ses partenaires de l'augmentation des prix des GPU et des modules de mémoire (GDDR6 et GDDR7). La hausse des coûts dans la chaîne de production affecte directement le coût final du produit.

De plus, la pénurie de circuits intégrés sur le marché mondial et la hausse constante des prix des puces mémoire compliquent encore la situation. Bien que cette hausse des prix soit actuellement principalement observée sur le marché chinois, il est fort probable que cette tendance atteigne bientôt d'autres régions.

Impact sur le marché mondial

À titre de comparaison, sur le marché américain, il est encore possible de trouver des cartes GeForce RTX 5060 autour de 350 dollars. Cependant, en raison de la logistique et de la nouvelle politique tarifaire des fabricants, les prix devraient également être réévalués sur les marchés occidentaux dans les semaines à venir.

Les magasins de technologie et les détaillants en Ouzbékistan dépendent principalement des marchés des Émirats arabes unis et de la Chine. Par conséquent, les fluctuations de prix en Chine peuvent avoir un impact direct sur le prix des cartes graphiques sur le marché local. C'est naturellement une mauvaise nouvelle pour les utilisateurs qui prévoient de monter un PC.

Pour l'instant, NVIDIA n'a pas fait de déclaration officielle concernant une hausse globale des prix, mais les acteurs du marché soulignent qu'il ne faut pas s'attendre à une baisse sur fond de pénurie et de hausse des coûts des matières premières. Dans les mois à venir, d'autres modèles de la série GeForce RTX 50 pourraient également subir cette pression.