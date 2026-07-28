La startup de programmation Cursor basée sur l'IA introduit un nouveau tarif en Inde

Avant de potentielles acquisitions, la startup de programmation basée sur l'IA Cursor a lancé sa plus grande expansion sur le marché indien et a introduit un prix d'abonnement spécial pour le pays. Selon TechCrunch, cette démarche montre comment l'entreprise s'appuie sur l'un des plus grands marchés de développeurs au monde pour sa croissance. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Lundi, la startup a annoncé l'abonnement Cursor Start conçu spécifiquement pour l'Inde au prix de 649 roupies par mois (environ 7 dollars). Ce prix est nettement inférieur à l'abonnement Pro standard de Cursor fixé à 20 dollars par mois. Cette décision témoigne de l'importance croissante de l'Inde pour l'activité de Cursor.

Potentiel du marché et fonctionnalités spéciales

Selon les données de la startup, l'Inde est déjà devenue le troisième plus grand marché à l'échelle mondiale. Le pays abrite les utilisateurs les plus avancés, et la base d'utilisateurs locale a plus triplé au cours de la dernière année. De plus, le riche potentiel d'ingénierie de l'Inde a été le facteur clé qui a poussé Cursor à localiser ses prix pour la première fois.

Simon Green, responsable de la région Asie-Pacifique et du Japon chez Cursor, a souligné que la préparation technique et le talent en ingénierie de cette région ont créé une opportunité naturelle pour revoir le modèle commercial et étendre l'échelle. Selon les données de GitHub, l'Inde compte plus de 27 millions de développeurs actifs, ce qui la place au deuxième rang mondial derrière les États-Unis.

Contenu de l'abonnement Cursor Start

Le nouveau plan Cursor Start offre aux utilisateurs des limites plus élevées par rapport à la version gratuite. Les fonctionnalités suivantes sont incluses dans l'abonnement :

Accès au modèle Composer 2.5 de Cursor et au système Grok 4.5

Prise en charge des agents cloud et de l'application iOS

Plugins, Model Context Protocol et autres compétences d'assistance

Cependant, ce plan à prix réduit ne remplace pas entièrement l'abonnement Pro. Contrairement à la version à 20 dollars par mois, le forfait Start n'inclut pas les modèles d'IA avancés des principaux fournisseurs tels que OpenAI et Anthropic, ainsi que des fonctionnalités complexes comme Bugbot, Auto Mode et Cursor SDK.

Le nouveau service est exclusivement destiné aux utilisateurs individuels du pays, et plusieurs mécanismes de vérification sont utilisés pour empêcher son utilisation depuis l'étranger via un VPN. Il convient de noter qu'au cours de la dernière année, les principales entreprises d'IA au monde, notamment OpenAI et Anthropic, ont également introduit des tarifs spéciaux pour le marché indien.