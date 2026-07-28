La startup de programmation Cursor basée sur l'IA introduit un nouveau tarif en Inde

·51·Technologie
La startup de programmation Cursor basée sur l'IA introduit un nouveau tarif en Inde

Avant de potentielles acquisitions, la startup de programmation basée sur l'IA Cursor a lancé sa plus grande expansion sur le marché indien et a introduit un prix d'abonnement spécial pour le pays. Selon TechCrunch, cette démarche montre comment l'entreprise s'appuie sur l'un des plus grands marchés de développeurs au monde pour sa croissance. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Lundi, la startup a annoncé l'abonnement Cursor Start conçu spécifiquement pour l'Inde au prix de 649 roupies par mois (environ 7 dollars). Ce prix est nettement inférieur à l'abonnement Pro standard de Cursor fixé à 20 dollars par mois. Cette décision témoigne de l'importance croissante de l'Inde pour l'activité de Cursor.

Potentiel du marché et fonctionnalités spéciales

Selon les données de la startup, l'Inde est déjà devenue le troisième plus grand marché à l'échelle mondiale. Le pays abrite les utilisateurs les plus avancés, et la base d'utilisateurs locale a plus triplé au cours de la dernière année. De plus, le riche potentiel d'ingénierie de l'Inde a été le facteur clé qui a poussé Cursor à localiser ses prix pour la première fois.

Simon Green, responsable de la région Asie-Pacifique et du Japon chez Cursor, a souligné que la préparation technique et le talent en ingénierie de cette région ont créé une opportunité naturelle pour revoir le modèle commercial et étendre l'échelle. Selon les données de GitHub, l'Inde compte plus de 27 millions de développeurs actifs, ce qui la place au deuxième rang mondial derrière les États-Unis.

Contenu de l'abonnement Cursor Start

Le nouveau plan Cursor Start offre aux utilisateurs des limites plus élevées par rapport à la version gratuite. Les fonctionnalités suivantes sont incluses dans l'abonnement :

  • Accès au modèle Composer 2.5 de Cursor et au système Grok 4.5
  • Prise en charge des agents cloud et de l'application iOS
  • Plugins, Model Context Protocol et autres compétences d'assistance
Cependant, ce plan à prix réduit ne remplace pas entièrement l'abonnement Pro. Contrairement à la version à 20 dollars par mois, le forfait Start n'inclut pas les modèles d'IA avancés des principaux fournisseurs tels que OpenAI et Anthropic, ainsi que des fonctionnalités complexes comme Bugbot, Auto Mode et Cursor SDK.

Le nouveau service est exclusivement destiné aux utilisateurs individuels du pays, et plusieurs mécanismes de vérification sont utilisés pour empêcher son utilisation depuis l'étranger via un VPN. Il convient de noter qu'au cours de la dernière année, les principales entreprises d'IA au monde, notamment OpenAI et Anthropic, ont également introduit des tarifs spéciaux pour le marché indien.

CursorIAProgrammationIndeTechCrunch
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Smartphone Vivo S2 : fonctionnalités puissantes et double caméraSmartphone Vivo S2 : fonctionnalités puissantes et double caméraAujourd'hui, 12:21Sam Altman annonce que l'humanité a atteint la singularité de l'intelligence artificielleSam Altman annonce que l'humanité a atteint la singularité de l'intelligence artificielleAujourd'hui, 11:59La capitalisation de SpaceX a chuté brutalementLa capitalisation de SpaceX a chuté brutalementAujourd'hui, 11:23Apple envisage de baisser considérablement le prix des écrans de l'iPhone 18 Pro MaxApple envisage de baisser considérablement le prix des écrans de l'iPhone 18 Pro MaxAujourd'hui, 10:52Starship capturé en images spectaculaires lors d'un nouveau vol d'essai dans l'espaceStarship capturé en images spectaculaires lors d'un nouveau vol d'essai dans l'espaceAujourd'hui, 09:29La formation d'étoiles dans la galaxie d'Andromède a chuté de manière spectaculaireLa formation d'étoiles dans la galaxie d'Andromède a chuté de manière spectaculaireAujourd'hui, 08:25
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design