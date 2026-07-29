Boeing reporte le vol de son vaisseau spatial Starliner à la fin 2026

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Boeing reporte le vol de son vaisseau spatial Starliner à la fin 2026

Les spécialistes de Boeing et de la NASA révisent le calendrier des vols du vaisseau spatial CST-100 Starliner. Selon ixbt.com, le prochain vol de ravitaillement prévu vers la Station spatiale internationale (ISS) a été reporté à pas avant le quatrième trimestre 2026. Cette décision revêt une importance majeure tant pour le géant de l'aérospatiale que pour les programmes spatiaux notables. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Dans un rapport soumis à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Boeing a officiellement confirmé le changement de calendrier pour cette mission. Initialement, l'entreprise prévoyait d'effectuer d'abord un vol d'essai sans équipage en 2026, suivi d'une mission habitée. Cependant, des changements sont intervenus dans le plan à la suite de discussions récentes avec la NASA.

Importants changements dans le calendrier des vols

À l'heure actuelle, les dates exactes, les objectifs et le calendrier de vol des futures missions sont toujours en cours de négociation. Le vaisseau spatial Starliner n'a pas volé dans l'espace depuis le vol d'essai Crew Flight Test réalisé en 2024. Lors de cet essai, de graves dysfonctionnements dans les systèmes de propulsion et des fuites d'hélium avaient été enregistrés.

À la suite de ces problèmes, la NASA, privilégiant la sécurité, a décidé de faire revenir l'appareil sur Terre sans équipage. Les deux astronautes qui s'étaient rendus à la station à bord du Starliner sont restés sur l'ISS plus longtemps que prévu et sont finalement rentrés sur Terre à bord du vaisseau Crew Dragon de SpaceX. Cette situation a exigé des ingénieurs de Boeing une analyse approfondie des défauts techniques.

Pertes financières et perspectives d'avenir

Les représentants de Boeing soulignent que les travaux visant à éliminer les problèmes identifiés progressent avec succès. Selon Kelly Ortberg, PDG de l'entreprise, le processus de correction des défauts du Starliner est suffisamment positif. Néanmoins, en juin 2026, le Groupe consultatif sur la sécurité des vols de la NASA avait averti que les travaux de correction pourraient prendre une année de plus.

Il s'avère que le projet Starliner est l'un des derniers grands contrats à prix fixe de la division spatiale et de défense de Boeing. L'entreprise a déjà enregistré près de 2 milliards de dollars de pertes sur ce programme. Malgré cela, la direction ne s'attend pas à de nouvelles pertes financières importantes avant que le vaisseau ne reprenne ses vols, mais toutes les échéances futures restent dépendantes des accords conclus avec la NASA.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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