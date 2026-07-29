Encore AI lève 30 millions de dollars pour des agents formés à partir d'appels clients

Rejoignant la vague des startups en IA, Encore AI a levé 30 millions de dollars pour créer des agents vocaux qui analysent les interactions avec les clients et aident les équipes de vente et de support. Mené par Team8, ce tour de table de série A permettra à l'entreprise de développer davantage ses technologies et de renforcer sa position sur le marché. Ce soutien financier montre à quel point l'automatisation des processus commerciaux grâce aux technologies modernes est cruciale. C'est ce que rapporte Techcrunch.com le rapporte.

Selon TechCrunch, fondée en 2022 sous le nom d'Insait IO par le PDG Dvir Ginzburg, l'entreprise développait initialement des logiciels de recommandation pour les conseillers financiers. Ayant désormais subi un rebranding et rebaptisée Encore AI, la startup a considérablement élargi son système. La nouvelle plateforme est capable d'analyser les conversations entre employés et clients, de déterminer quelles approches ont réussi et de former des agents IA sur cette base.

Technologie d'exploration des interactions et ses avantages

Dvir Ginzburg qualifie ce processus d'« exploration des interactions ». La plateforme de l'entreprise collecte des enregistrements d'appels, des e-mails, des messages texte et relie ces données aux systèmes CRM. Ensuite, la communication avec les clients est divisée en étapes, et la partie de la conversation qui a fait progresser le processus ou, au contraire, qui a échoué est étudiée. Par conséquent, les agents créés fonctionnent en s'appuyant sur les meilleurs guides et expériences utilisés par les employés de l'organisation.

Dans une interview exclusive, Ginzburg a souligné que leurs agents peuvent parfois utiliser des blagues, des anecdotes ou des exemples de la vie réelle employés par le personnel, car ils fonctionnent sur la base de styles ayant réussi lors de communications réelles. Ces agents IA peuvent communiquer avec les clients par la voix ou par texte, ou servir d'assistants fournissant aux employés les réponses nécessaires et des conseils tactiques pendant la communication.

Dynamique du marché et environnement concurrentiel

Aujourd'hui, l'entreprise compte plus de 40 grands clients professionnels à travers le monde, dont la grande majorité sont des institutions financières. Selon Ginzburg, le revenu récurrent annuel d'Encore AI a été multiplié par plus de cinq par rapport au tour de financement de démarrage d'il y a 18 mois, bien que les chiffres exacts n'aient pas été divulgués.

Néanmoins, en raison du développement rapide de ce marché, de grands fournisseurs de CRM tels que Salesforce, SAP, Zoho et HubSpot pourraient à l'avenir introduire des fonctionnalités similaires sur leurs plateformes. Cependant, selon Ginzburg, il ne suffit pas de simplement posséder des données, car les organisations doivent opérer des changements fondamentaux pour transformer leurs historiques de communication en la base principale des agents IA.