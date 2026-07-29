Scandale de 10 milliards de dollars à la FIFA : accusations de « corruption » et ultimatum de 53 jours !

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a pris une mesure sans précédent pour mettre en œuvre son plan visant à vendre une partie des droits de la Coupe du Monde à des investisseurs extérieurs. En échange de soutien à ce projet, il promet de verser 40 millions de dollars à chacune des 211 associations membres de l'organisation.

Zamin.uz présente les détails de cet accord de 10 milliards de dollars, la lettre d'Infantino aux pays membres et la teneur de la vaste polémique qui a éclaté.

1. Une décision à prendre en 53 jours

Selon le journal influent The Times , Gianni Infantino a mis sur la table l'idée de céder les droits commerciaux et de diffusion de la Coupe du Monde à des investisseurs externes.

Si cette proposition est approuvée, un accord majeur d'une valeur de 10 milliards de dollars entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2027. Par conséquent, chacune des 211 associations membres de la FIFA pourrait recevoir 40 millions de dollars.

Cependant, les pays membres ne disposent que de 53 jours pour décider d'accepter ou de rejeter cette proposition.

2. La lettre d'Infantino : Deux options

Le patron de la FIFA a adressé une lettre spéciale aux associations membres, exposant sa position et les deux options possibles de la manière suivante :

Extrait de la lettre de Gianni Infantino aux associations membres : « La décision d'accepter ou non cette offre relève entièrement de vous. Si vous souhaitez l'accepter, le paquet de 10 milliards de dollars sera mis en œuvre à compter du 1er janvier 2027, ce qui marquera le début de la prochaine étape de notre cheminement commun. Si vous décidez de maintenir le statu quo et de rejeter cette offre, nous sommes prêts, comme indiqué précédemment, à étendre le programme Forward à 2,7 milliards de dollars pour accroître le financement. Globalement, au cours du prochain cycle débutant le 1er janvier 2027, chaque association membre pourra recevoir jusqu'à 40 millions de dollars dans le cadre de cette proposition. »

3. Réaction des critiques : « C'est purement et simplement de la corruption ! »

L'idée d'associer des investisseurs extérieurs aux droits de la Coupe du Monde fait l'objet de vives critiques de la part de la communauté du football et de nombreux officiels.

Les opposants à cet accord estiment que la promesse de 40 millions de dollars par pays assortie d'un délai de 53 jours imposée par Infantino relève d'une tactique de « corruption » visant à acheter les voix des associations membres.

Faits clés de la proposition de 10 milliards de dollars de la FIFA

Aspect Détails Promoteur Gianni Infantino (Président de la FIFA) Valeur du projet Enveloppe de 10 milliards de dollars Offre aux membres 40 millions de dollars par membre (211 au total) Délai de décision 53 jours Date d'entrée en vigueur 1er janvier 2027 Option alternative (en cas d'échec) Élargissement du programme Forward à 2,7 milliards de dollars Source principale Le journal The Times

Le plus grand accord financier de l'histoire du football et les controverses qui l'entourent retiennent l'attention de tous les passionnés et experts du ballon rond.

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