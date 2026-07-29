Israël poursuit ses frappes aériennes sur les mosquées de Gaza

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Israël poursuit ses frappes aériennes sur les mosquées de Gaza

L'armée israélienne a mené de nouvelles frappes aériennes dans la bande de Gaza. Selon des sources locales, ces attaques ont fait au moins un mort palestinien et plus de 12 blessés à des degrés divers.

Il a été rapporté que ces récentes frappes ont détruit la mosquée Al-Muttaqin, située dans la ville de Gaza. Des tentes utilisées comme abris temporaires par des Palestiniens déplacés ont également subi de graves dégâts.

Il convient de noter que les 23 et 24 juillet, Israël avait également mené une frappe aérienne contre la mosquée Al-Nur, dans le centre de Gaza, détruisant ce lieu de culte.

La situation dans la région reste extrêmement tendue. Alors que les services de secours poursuivent les recherches pour retrouver les personnes coincées sous les décombres, la communauté internationale exprime sa vive inquiétude face aux atteintes portées aux civils et aux infrastructures civiles.

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