Portronics présente un puissant pistolet à air

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Portronics présente un puissant pistolet à air

Portronics a présenté son nouveau pistolet à air sans fil baptisé Tornado Plus, conçu pour nettoyer les appareils technologiques et les zones difficiles d'accès. Selon le site ixbt.com, cet appareil se distingue par ses dimensions compactes et ses hautes performances, facilitant grandement la lutte quotidienne contre la poussière et la saleté. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il est normal que les gadgets modernes, les claviers d'ordinateurs portables, les boîtiers de PC et les intérieurs de voitures se salissent avec le temps à cause de la poussière et des petites particules. Les méthodes de nettoyage traditionnelles ne parviennent pas toujours à éliminer complètement la saleté dans les espaces étroits. Le nouveau dispositif vise à résoudre efficacement ces problèmes, permettant aux utilisateurs de garder leur matériel propre sans effort excessif.

Caractéristiques techniques et modes de fonctionnement

L'appareil pèse seulement 289 g et adopte une forme de pistolet. Selon ixbt.com, il intègre un moteur sans balais d'une puissance de 160 W capable de fonctionner sur trois modes de vitesse différents. La vitesse minimale est de 25 000 tr/min, ce qui convient pour nettoyer délicatement les équipements électroniques sensibles.

En mode moyen, l'appareil fonctionne à 60 000 tr/min, tandis qu'en mode maximal, les pales bougent encore plus intensément pour porter la vitesse à 130 000 tr/min. Cela permet d'éjecter rapidement, grâce à un flux d'air puissant, les poussières les plus tenaces accumulées au fil des ans.

Autonomie et système de sécurité

Le modèle Tornado Plus est équipé de deux batteries d'une capacité de 3000 mAh chacune. Le processus de charge complète prend environ trois heures via le port USB-C. L'autonomie varie selon le mode choisi : jusqu'à 30 minutes à vitesse minimale, jusqu'à 25 minutes à vitesse moyenne et jusqu'à 10 minutes à puissance maximale.

Les fabricants ont également accordé une attention particulière à la sécurité. L'appareil est doté d'un système de protection contre les surcharges, d'une fonction d'arrêt automatique en cas de surchauffe et d'une mise hors tension automatique après trois minutes d'inactivité pour économiser l'énergie. Les embouts interchangeables inclus facilitent le nettoyage des grilles de ventilation étroites.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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