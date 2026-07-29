Pourquoi les cartes graphiques Gigabyte RTX 4060 brûlent-elles

Ces derniers temps, le monde de la technologie s'intéresse de près aux cas de pannes soudaines et de brûlures de PCB sur les cartes graphiques Gigabyte GeForce RTX 4060. Selon le média ixbt.com, l'atelier brésilien SidNesLON, en collaboration avec le célèbre expert en réparation Paulo Gomes, a mené une enquête spéciale pour déterminer la cause réelle de ce problème. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Auparavant, de nombreux experts et utilisateurs supposaient que ces dysfonctionnements étaient causés par des dommages provenant du port HDMI. Cependant, des analyses approfondies ont montré que cette hypothèse était fausse et que la véritable cause se trouvait ailleurs.

Recherche et causes principales

Au cours de l'enquête, les spécialistes ont examiné en détail plusieurs exemplaires fonctionnels et endommagés de la carte graphique à l'aide d'un oscilloscope et d'un multimètre. Il a ainsi été constaté que la panne n'était pas due au port HDMI, mais à un grave défaut dans le système d'alimentation (VRM) de l'appareil.

Il s'avère que les quatre phases d'alimentation du GPU fonctionnent de manière asynchrone et non coordonnée. Plus précisément, l'une des phases varie à une fréquence nettement plus élevée, ce qui entraîne une répartition inégale de la charge électrique entre les phases.

Surchauffe et conséquences

En raison de la répartition inégale de l'alimentation, les éléments MOSFET (commutateurs à semi-conducteurs) surchauffent excessivement. Cette situation peut atteindre un point tel que le texte et le circuit imprimé (PCB) situés près des sorties vidéo peuvent noircir et même se carboniser.

Fait intéressant, comme les traces de brûlure se produisaient précisément à côté des sorties vidéo, beaucoup ont eu l'impression erronée que les dégâts venaient du HDMI. En réalité, le cœur du problème réside dans un tout autre microcircuit.

Selon les experts, la source principale de ce problème est le circuit de mesure du courant (Current Sense/PWM). Les divergences dans la configuration et la résistance des composants perturbent la compatibilité mutuelle des phases d'alimentation et compromettent la stabilité de l'ensemble du système.

Lors des tests visant à remédier au problème identifié, les techniciens ont remplacé les éléments du circuit de mesure du courant sur l'exemplaire endommagé. Ils ont également réparé les pistes brûlées, installé un nouveau MOSFET et ajouté un fusible supplémentaire sur la ligne d'alimentation 12 V.

Une fois les travaux de réparation terminés, une nouvelle vérification a été effectuée à l'aide d'un oscilloscope, montrant que le fonctionnement des phases était devenu beaucoup plus stable. Par la suite, la carte graphique a réussi tous les tests de stress intensifs et a pleinement rétabli ses performances.