Cyera acquiert Oasis Security pour protéger les agents IA

Face à la prolifération rapide des agents IA, la société de sécurité des données Cyera a signé une lettre d'intention pour acquérir la startup Oasis Security pour environ 1 milliard de dollars afin d'assurer la sécurité dans ce domaine. Selon TechCrunch et ixbt.com, cette transaction majeure devrait s'effectuer principalement en numéraire, le reste prenant la forme d'actions Cyera. C'est ce que rapporte Techcrunch.com .

Fondée en 2022, Oasis Security se spécialise dans les identifiants gérés sans intervention humaine, principalement les agents IA. Aujourd'hui, la croissance fulgurante du nombre d'agents IA en milieu professionnel oblige les entreprises à déployer des logiciels de cybersécurité spécifiques qui surveillent constamment leurs comportements et distribuent en toute sécurité les droits d'accès aux autres programmes.

Une ère de fusions actives sur le marché de la cybersécurité

Au cours de ses activités, Oasis avait réussi à lever environ 195 millions de dollars auprès d'investisseurs de premier plan tels qu'Accel, Craft Ventures et Cyberstarts. Cette acquisition démontre clairement l'explosion de la demande sur le marché des fournisseurs de cybersécurité protégeant les entreprises contre les menaces assistées par l'IA.

De son côté, Cyera a récemment levé 600 millions de dollars sur la base d'une valorisation de 12 milliards de dollars. Partageant des investisseurs communs, ces deux sociétés visent à unir leurs forces à l'avenir. Cyera a également procédé activement à l'acquisition d'autres startups ces derniers temps.

Vers la création d'une plateforme de sécurité unifiée

Une fois le processus de fusion achevé, la direction de Cyera prévoit d'intégrer pleinement les technologies d'Oasis dans une plateforme unifiée d'identité et de sécurité des données. Cela permettra aux entreprises de protéger de manière encore plus fiable leurs actifs numériques et leurs systèmes intelligents modernes contre les risques internes et externes.

Selon les données, bien que le chiffre d'affaires récurrent annuel de Cyera dépasse les 150 millions de dollars, l'organisation ne dégage pas encore de bénéfice net. Ce géant de la sécurité des données, fort d'une histoire de cinq ans, a jusqu'à présent levé au total près de 2,3 milliards de dollars d'investissements.