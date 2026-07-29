Un ancien employé de Perplexity lance le navigateur Polar destiné au secteur du savoir

Le marché des navigateurs spécialisés dans l'intelligence artificielle traverse une phase de développement rapide, mais leur orientation principale est en train de changer. Initialement axés sur les tâches quotidiennes des utilisateurs ordinaires, les projets d'aujourd'hui aspirent à une spécialisation et à une automatisation plus profondes. Selon TechCrunch, la startup Polar, fondée par un ancien employé de Perplexity, a présenté un nouveau navigateur IA conçu spécifiquement pour les travailleurs du savoir et a levé un financement de départ de 5,7 millions de dollars. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

L'évolution des navigateurs dopés à l'IA

Selon ixbt.com et d'autres sources technologiques, ces dernières années, de grandes et petites entreprises ont tenté d'intégrer l'IA directement dans les navigateurs pour s'emparer de l'interface de navigation sur internet. OpenAI a abandonné son projet Atlas, The Browser Company a quant à elle été rachetée par Atlassian et a réorienté son navigateur Dia vers des questions de productivité. De même, bien que Firefox ait offert aux utilisateurs un bouton de désactivation pour ses fonctionnalités IA, il a tout de même essuyé des critiques.

Cette année, l'attention s'est déplacée vers les agents et les processus d'automatisation. Des startups telles que Strawberry, Browser Use et Aside développent des navigateurs dotés de fonctionnalités d'agent. Même le projet Comet de Perplexity progresse lentement vers l'introduction d'agents de navigation. C'est dans ce contexte de changement qu'est née la startup Polar.

Une solution pour le secteur du savoir et les tâches professionnelles

Kevin Jiang, PDG de Polar, a souligné que les navigateurs IA de première génération ont essayé de modifier le moteur de recherche habituel des utilisateurs et d'utiliser des chats pour des tâches telles que la réservation de voyages, mais cela n'a pas constitué une base solide à long terme. Les consommateurs ordinaires ne réservent pas de billets d'avion tous les jours ou toutes les semaines, de sorte que la valeur de tels navigateurs pour le grand public n'était pas très élevée.

Par conséquent, Polar a concentré son attention non pas sur le grand public, mais sur un domaine où les agents d'IA sont réellement précieux : les professionnels du savoir. Grâce au nouveau navigateur, les utilisateurs ont la possibilité de planifier des flux de travail, d'enregistrer des requêtes et de déléguer des tâches à des agents basés sur des onglets ouverts.

Fonctionnalités et financement

L'entreprise affirme que même les utilisateurs sans compétences techniques peuvent facilement utiliser le navigateur. Il peut apporter son aide dans des domaines tels que la vente, les ressources humaines, le marketing, la recherche et les opérations commerciales. Ce tour de table de 5,7 millions de dollars, dirigé par Madrona, a constitué une étape importante pour la startup.

L'utilisation du navigateur est gratuite, avec des crédits quotidiens limités fournis pour les tâches d'IA.

Pour les utilisateurs souhaitant obtenir des limites plus élevées, des abonnements débutant à 20 dollars par mois sont disponibles.

Actuellement, la plupart des utilisateurs de la base utilisent le navigateur Polar en complément de leur navigateur principal uniquement pour l'automatisation des tâches.

L'objectif principal de la startup est de devenir un outil d'automatisation, et elle estime actuellement que le navigateur est le moyen le plus optimal pour cela. Néanmoins, l'entreprise reste ouverte à l'exploration d'autres directions telles que l'utilisation d'ordinateurs. Selon Sabrina Albert, partenaire chez Madrona, l'automatisation des tâches pour les travailleurs du savoir représente un marché immense.