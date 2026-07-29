Un ancien employé de Perplexity lance le navigateur Polar destiné au secteur du savoir

·2·Technologie
Un ancien employé de Perplexity lance le navigateur Polar destiné au secteur du savoir

Le marché des navigateurs spécialisés dans l'intelligence artificielle traverse une phase de développement rapide, mais leur orientation principale est en train de changer. Initialement axés sur les tâches quotidiennes des utilisateurs ordinaires, les projets d'aujourd'hui aspirent à une spécialisation et à une automatisation plus profondes. Selon TechCrunch, la startup Polar, fondée par un ancien employé de Perplexity, a présenté un nouveau navigateur IA conçu spécifiquement pour les travailleurs du savoir et a levé un financement de départ de 5,7 millions de dollars. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

L'évolution des navigateurs dopés à l'IA

Selon ixbt.com et d'autres sources technologiques, ces dernières années, de grandes et petites entreprises ont tenté d'intégrer l'IA directement dans les navigateurs pour s'emparer de l'interface de navigation sur internet. OpenAI a abandonné son projet Atlas, The Browser Company a quant à elle été rachetée par Atlassian et a réorienté son navigateur Dia vers des questions de productivité. De même, bien que Firefox ait offert aux utilisateurs un bouton de désactivation pour ses fonctionnalités IA, il a tout de même essuyé des critiques.

Cette année, l'attention s'est déplacée vers les agents et les processus d'automatisation. Des startups telles que Strawberry, Browser Use et Aside développent des navigateurs dotés de fonctionnalités d'agent. Même le projet Comet de Perplexity progresse lentement vers l'introduction d'agents de navigation. C'est dans ce contexte de changement qu'est née la startup Polar.

Une solution pour le secteur du savoir et les tâches professionnelles

Kevin Jiang, PDG de Polar, a souligné que les navigateurs IA de première génération ont essayé de modifier le moteur de recherche habituel des utilisateurs et d'utiliser des chats pour des tâches telles que la réservation de voyages, mais cela n'a pas constitué une base solide à long terme. Les consommateurs ordinaires ne réservent pas de billets d'avion tous les jours ou toutes les semaines, de sorte que la valeur de tels navigateurs pour le grand public n'était pas très élevée.

Par conséquent, Polar a concentré son attention non pas sur le grand public, mais sur un domaine où les agents d'IA sont réellement précieux : les professionnels du savoir. Grâce au nouveau navigateur, les utilisateurs ont la possibilité de planifier des flux de travail, d'enregistrer des requêtes et de déléguer des tâches à des agents basés sur des onglets ouverts.

Fonctionnalités et financement

L'entreprise affirme que même les utilisateurs sans compétences techniques peuvent facilement utiliser le navigateur. Il peut apporter son aide dans des domaines tels que la vente, les ressources humaines, le marketing, la recherche et les opérations commerciales. Ce tour de table de 5,7 millions de dollars, dirigé par Madrona, a constitué une étape importante pour la startup.

  • L'utilisation du navigateur est gratuite, avec des crédits quotidiens limités fournis pour les tâches d'IA.
  • Pour les utilisateurs souhaitant obtenir des limites plus élevées, des abonnements débutant à 20 dollars par mois sont disponibles.
  • Actuellement, la plupart des utilisateurs de la base utilisent le navigateur Polar en complément de leur navigateur principal uniquement pour l'automatisation des tâches.
L'objectif principal de la startup est de devenir un outil d'automatisation, et elle estime actuellement que le navigateur est le moyen le plus optimal pour cela. Néanmoins, l'entreprise reste ouverte à l'exploration d'autres directions telles que l'utilisation d'ordinateurs. Selon Sabrina Albert, partenaire chez Madrona, l'automatisation des tâches pour les travailleurs du savoir représente un marché immense.

PolarIntelligence ArtificielleNavigateurPerplexityTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Cyera acquiert Oasis Security pour protéger les agents IACyera acquiert Oasis Security pour protéger les agents IAAujourd'hui, 20:28Portronics présente un puissant pistolet à airPortronics présente un puissant pistolet à airAujourd'hui, 20:25Boeing reporte le vol de son vaisseau spatial Starliner à la fin 2026Boeing reporte le vol de son vaisseau spatial Starliner à la fin 2026Aujourd'hui, 20:00Encore AI lève 30 millions de dollars pour des agents formés à partir d'appels clientsEncore AI lève 30 millions de dollars pour des agents formés à partir d'appels clientsAujourd'hui, 19:57Huawei a présenté ses propres processeurs pour ordinateurs personnelsHuawei a présenté ses propres processeurs pour ordinateurs personnelsAujourd'hui, 19:27Test de Starship : Elon Musk salue l'atterrissage de haute précisionTest de Starship : Elon Musk salue l'atterrissage de haute précisionAujourd'hui, 18:59
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design