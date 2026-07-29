Jurriyen Timber quitte le stage d'Arsenal

Le défenseur d'Arsenal Jurriyen Timber a quitté le stage de préparation d'avant-saison en Espagne pour retourner à Londres. Le joueur néerlandais poursuit son processus de récupération après une blessure à la cuisse qui l'avait gêné à la fin de la saison dernière. Bien que cette situation ait d'abord suscité des inquiétudes parmi les supporters, selon les informations diffusées par la BBC, ce déplacement correspond pleinement au plan de réhabilitation personnel du joueur. C'est ce que rapporte Goal.com .

Plan de réhabilitation et date de retour dans l'équipe

Des sources proches du club affirment que le retour du latéral à Londres ne constitue ni une rechute ni une complication inattendue dans le processus de récupération. Cette démarche vise à achever une étape spécifique du programme de réhabilitation individuelle du joueur en Grande-Bretagne. Le défenseur néerlandais devrait rejoindre ses coéquipiers en Espagne une fois cette phase d'entraînement spécial à Londres terminée.

Pour le joueur de 25 ans, les difficultés physiques persistent depuis son transfert à l'Emirates Stadium. Recruté en juillet 2023 pour 34 millions de livres sterling, il s'était gravement blessé aux ligaments croisés du genou dès la première journée de sa saison de début, l'obligeant à manquer presque toute l'année.

Son rôle dans le projet de Mikel Arteta

Après des débuts difficiles, Timber est devenu un titulaire indiscutable au cours de la saison dernière. Cependant, une blessure à la cheville en fin de saison a négativement affecté son temps de jeu, provoquant une absence de deux mois. Malgré cela, il a réussi à se rétablir pour disputer le match de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, mais sa récente blessure à la cuisse l'a privé de la Coupe du monde.

En pleine forme, Jurriyen Timber est considéré comme l'un des éléments clés du système tactique de Mikel Arteta. Il se distingue par sa polyvalence défensive et son sang-froid dans la construction du jeu. Ayant disputé 30 matches de Premier League la saison dernière, le défenseur a inscrit quatre buts et délivré sept passes décisives, contribuant grandement au premier titre d'Arsenal depuis 2004.

Actuellement, le contrat du joueur avec le club court jusqu'à l'été 2028 et il occupe une place centrale dans les projets à long terme de l'entraîneur Mikel Arteta. À l'approche de la nouvelle saison de Premier League, le retour complet de Timber et la récupération de sa forme optimale revêtent une importance capitale pour le club londonien.