Manchester City accélère les négociations pour le transfert d'Ayyoub Bouaddi

Le champion d'Angleterre en titre, Manchester City, a fait un pas sérieux vers la signature du milieu de terrain français du LOSC, Ayyoub Bouaddi. Selon Sky Sports, les Citizens ont devancé leur principal concurrent, Arsenal, dans cette course au transfert et ont pris une avance significative dans les négociations, rapporte Goal.com rapporte .

Auparavant, le club londonien était considéré comme le grand favori pour s'attacher les services de ce joueur talentueux. Cependant, le fait que la direction d'Arsenal ait concentré son attention sur le transfert de Bruno Guimarães a donné une opportunité à Manchester City, qui a pris la situation en main. Par conséquent, les termes du contrat personnel avec le joueur de 18 ans ont déjà été entièrement convenus.

Négociations et détails financiers

Actuellement, les discussions entre les clubs se poursuivent presque sans interruption. Le directeur sportif de Manchester City, Hugo Viana, et le président du LOSC, Olivier Létang, communiquent principalement par appels téléphoniques réguliers plutôt que par des réunions officielles. Bien que le club anglais ait déjà envoyé plusieurs offres verbales, la partie française les a toutes rejetées afin d'obtenir le meilleur accord possible pour son produit de formation.

Le LOSC ne dévie pas de ses exigences financières et réclame 100 millions d'euros pour le joueur. De son côté, Manchester City prévoit de finaliser le transfert pour environ 90 millions d'euros, bonus compris. Pour l'instant, le principal obstacle entre les deux clubs reste cet écart financier.

L'avenir du joueur et sa participation sur la scène internationale

Le contrat actuel d'Ayyoub Bouaddi avec le LOSC court jusqu'au 30 juin 2029. Néanmoins, il n'y a aucun problème concernant l'accord personnel du joueur. Il a accepté le contrat lucratif proposé par Manchester City jusqu'en juin 2031 et a exprimé sa totale disponibilité pour rejoindre sa nouvelle équipe.

Malgré son jeune âge, le milieu de terrain a disputé 96 matches toutes compétitions confondues avec le LOSC jusqu'à cette saison et a délivré 4 passes décisives. Il a également attiré l'attention du monde entier grâce à sa participation à la Coupe du Monde avec l'équipe nationale du Maroc. Bien que son équipe se soit inclinée 2-0 face à la France en quart de finale, la performance solide de Bouaddi au milieu de terrain a suffi à attirer l'attention de Manchester City.