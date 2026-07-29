Transfert choc au Real : Rodri pourrait quitter City en moins de 24 heures !

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Transfert choc au Real : Rodri pourrait quitter City en moins de 24 heures !

Le Real Madrid Manchester Cityet le milieu de terrain de l'équipe nationale d'Espagne, Rodri, pourraient finaliser son transfert dans les 24 heures à venir. Les Madrilènes considèrent ce transfert comme l'objectif principal de ce mercato estival.

Zamin.uz fournit des détails sur ce transfert sensationnel, l'accord de Florentino Pérez et le montant de la transaction.

1. Le match décisif du 30 juillet et le délai de 24 heures

Selon la publication espagnole prestigieuse AS , les représentants du club merengue espèrent fermement parvenir à un accord définitif sur le transfert à l'issue d'une réunion spéciale qui se tiendra le 30 juillet.

Les négociations verbales et officielles entre les parties se sont intensifiées, et si tout se déroule comme prévu, le transfert devrait être officialisé dans les prochaines 24 heures.

2. Le « feu vert » de Florentino Pérez et une offre de 40 à 50 millions d'euros

Auparavant, il avait été rapporté que le président du Real Madrid, Florentino Pérez, avait personnellement approuvé le transfert de Rodri, milieu de terrain expérimenté et de classe mondiale âgé de 30 ans, et que les négociations avec la direction de Manchester City avaient commencé.

Des sources affirment que le géant madrilène prévoit de débourser environ 40 à 50 millions d'euros pour le footballeur espagnol.

D'après les sources proches du dossier :

« Florentino Pérez a donné son feu vert pour le transfert de Rodri. Les négociations entre le Real et Manchester City sont entrées dans une phase active, et les Madrilènes sont convaincus de pouvoir boucler l'accord après la réunion du 30 juillet. »

Faits clés concernant le transfert potentiel de Rodri au Real Madrid

Aspect / Élément

Détails

Joueur

Rodri (Rodrigo Hernández, 30 ans, Espagne)

Club actuel

Manchester City (Angleterre)

Club prétendant

Real Madrid (Espagne)

Montant estimé du transfert

40–50 millions d'euros

Échéance décisive

Sous 24 heures (après la réunion du 30 juillet)

Principal instigateur

Florentino Pérez (Président du Real)

Source principale

Journal AS

Cet accord retentissant entre le Real Madrid et Manchester City pourrait devenir l'un des plus grands événements de ce mercato estival.

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Pensez-vous que Rodri pourra renforcer davantage le milieu de terrain du Real Madrid ? Est-ce une bonne décision de la part de Manchester City de le laisser partir pour 40 à 50 millions d'euros ? Laissez vos avis et pronostics dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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