Lancement de l'application de gestion domestique Hint avec Martha Stewart

·33·Technologie
Lancement de l'application de gestion domestique Hint avec Martha Stewart

La célèbre fondatrice de l'empire de l'art de vivre et de l'hospitalité, Martha Stewart, a fait une entrée remarquée sur le marché des technologies d'AI. Elle est devenue cofondatrice de la startup Hint, qui automatise les tâches d'entretien, de maintenance et de gestion de l'habitat. Cette application est conçue pour aider les propriétaires à gérer les corvées quotidiennes, la consommation d'énergie et divers problèmes domestiques. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon ixbt.com, la nouvelle application aide les propriétaires à établir des calendriers de maintenance technique, à analyser la qualité du sol et de l'air, et à gérer les réclamations d'assurance. L'application sert également de coffre-fort numérique pour stocker tous les contrats, documents et factures liés au logement. Grâce à l'assistant AI intégré, les utilisateurs peuvent obtenir des réponses rapides à leurs questions.

Kyle Rush, directeur technique et cofondateur de la startup Hint, souligne que Martha Stewart ne participe pas au projet en tant que simple figure symbolique, mais en tant qu'actionnaire réelle et dirigeante active. Elle se réunit deux fois par semaine pour superviser personnellement le design de l'application, les bases de la marque, le ton éditorial et l'exactitude des informations fournies. Elle aide notamment à corriger les erreurs concernant la composition du sol ou l'entretien de la maison en s'appuyant sur son expérience.

Historique du projet

Initialement, en 2024, la startup a été lancée comme un outil pour aider à la décarbonation des logements et à trouver des subventions dans ce domaine. Cependant, au fil du temps, les auteurs ont réalisé le potentiel d'élargir le champ d'utilisation. En conséquence, le projet a été entièrement transformé pour devenir un assistant AI universel pour chaque propriétaire.

Aujourd'hui, les technologies d'AI dépassent le cadre des simples chatbots pour résoudre des problèmes réels du quotidien. L'application Hint est l'une de ces solutions pratiques, enrichie par les années d'expérience et les conseils de Martha Stewart.

Mode d'utilisation de l'application

Pour commencer à utiliser l'application Hint, il suffit à l'utilisateur de saisir l'adresse de son domicile. Ensuite, le système crée un profil numérique de la maison basé sur des données publiques : registres immobiliers, météo, caractéristiques du sol et réseaux de services publics. Les propriétaires peuvent également télécharger leurs rapports d'inspection, bons de garantie, documents hypothécaires et polices d'assurance.

Sur la base des données téléchargées, l'application offre les fonctionnalités suivantes :

  • Évaluation de la composition du sol sous les fondations et son impact sur le drainage et la sécurité
  • Informations sur la qualité de l'air autour de la maison
  • Analyse de l'impact du changement climatique et de la sécheresse sur les taux d'assurance et la consommation d'énergie
  • Obtention de guides d'entretien appropriés pour les appareils électroménagers principaux en téléchargeant leurs photos
Ces fonctionnalités permettent aux propriétaires de gérer efficacement leurs biens, d'optimiser leurs coûts et de prévenir les pannes imprévues.

Intelligence ArtificielleMartha StewartHintStartup TechnologiqueMaison Intelligente
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Une entreprise japonaise crée un appareil pour exécuter de grands modèles d'intelligence artificielle sur des ordinateurs portables ordinairesUne entreprise japonaise crée un appareil pour exécuter de grands modèles d'intelligence artificielle sur des ordinateurs portables ordinairesAujourd'hui, 22:28Google déploie sa technologie de vérification de l'âge dans le monde entierGoogle déploie sa technologie de vérification de l'âge dans le monde entierAujourd'hui, 22:20Bételgeuse s'avère être une étoile binaireBételgeuse s'avère être une étoile binaireAujourd'hui, 21:54Les fondateurs de Light Phone présentent un nouvel appareil contre la dépendance numériqueLes fondateurs de Light Phone présentent un nouvel appareil contre la dépendance numériqueAujourd'hui, 21:53Le smartphone Poco M8 Power dévoilé avant sa présentation officielleLe smartphone Poco M8 Power dévoilé avant sa présentation officielleAujourd'hui, 21:24Elon Musk et la plateforme X trouvent un accord avec l'association des annonceursElon Musk et la plateforme X trouvent un accord avec l'association des annonceursAujourd'hui, 20:57
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design