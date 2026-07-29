Lancement de l'application de gestion domestique Hint avec Martha Stewart

La célèbre fondatrice de l'empire de l'art de vivre et de l'hospitalité, Martha Stewart, a fait une entrée remarquée sur le marché des technologies d'AI. Elle est devenue cofondatrice de la startup Hint, qui automatise les tâches d'entretien, de maintenance et de gestion de l'habitat. Cette application est conçue pour aider les propriétaires à gérer les corvées quotidiennes, la consommation d'énergie et divers problèmes domestiques. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon ixbt.com, la nouvelle application aide les propriétaires à établir des calendriers de maintenance technique, à analyser la qualité du sol et de l'air, et à gérer les réclamations d'assurance. L'application sert également de coffre-fort numérique pour stocker tous les contrats, documents et factures liés au logement. Grâce à l'assistant AI intégré, les utilisateurs peuvent obtenir des réponses rapides à leurs questions.

Kyle Rush, directeur technique et cofondateur de la startup Hint, souligne que Martha Stewart ne participe pas au projet en tant que simple figure symbolique, mais en tant qu'actionnaire réelle et dirigeante active. Elle se réunit deux fois par semaine pour superviser personnellement le design de l'application, les bases de la marque, le ton éditorial et l'exactitude des informations fournies. Elle aide notamment à corriger les erreurs concernant la composition du sol ou l'entretien de la maison en s'appuyant sur son expérience.

Historique du projet

Initialement, en 2024, la startup a été lancée comme un outil pour aider à la décarbonation des logements et à trouver des subventions dans ce domaine. Cependant, au fil du temps, les auteurs ont réalisé le potentiel d'élargir le champ d'utilisation. En conséquence, le projet a été entièrement transformé pour devenir un assistant AI universel pour chaque propriétaire.

Aujourd'hui, les technologies d'AI dépassent le cadre des simples chatbots pour résoudre des problèmes réels du quotidien. L'application Hint est l'une de ces solutions pratiques, enrichie par les années d'expérience et les conseils de Martha Stewart.

Mode d'utilisation de l'application

Pour commencer à utiliser l'application Hint, il suffit à l'utilisateur de saisir l'adresse de son domicile. Ensuite, le système crée un profil numérique de la maison basé sur des données publiques : registres immobiliers, météo, caractéristiques du sol et réseaux de services publics. Les propriétaires peuvent également télécharger leurs rapports d'inspection, bons de garantie, documents hypothécaires et polices d'assurance.

Sur la base des données téléchargées, l'application offre les fonctionnalités suivantes :

Évaluation de la composition du sol sous les fondations et son impact sur le drainage et la sécurité

Informations sur la qualité de l'air autour de la maison

Analyse de l'impact du changement climatique et de la sécheresse sur les taux d'assurance et la consommation d'énergie

Obtention de guides d'entretien appropriés pour les appareils électroménagers principaux en téléchargeant leurs photos

Ces fonctionnalités permettent aux propriétaires de gérer efficacement leurs biens, d'optimiser leurs coûts et de prévenir les pannes imprévues.