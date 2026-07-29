Elon Musk et la plateforme X trouvent un accord avec l'association des annonceurs

Le réseau social X (anciennement Twitter), appartenant à Elon Musk, a mis un terme à un litige judiciaire de plusieurs années avec la Fédération mondiale des annonceurs (WFA). Selon un communiqué conjoint publié mercredi par les deux organisations, toutes les plaintes et procédures judiciaires entre les parties ont été officiellement arrêtées, ce qui devrait porter les relations entre le marché technologique et l'industrie publicitaire vers une toute nouvelle étape. C'est ce rapporte Techcrunch.com qui l'annonce.

Ce conflit avait commencé en 2022 après qu'Elon Musk a racheté le réseau social pour 44 milliards de dollars et modifié radicalement sa politique de modération de contenu. Suite à ces changements, les revenus publicitaires de la plateforme avaient chuté drastiquement, les grandes marques craignant pour la sécurité de leurs produits et suspendant leurs dépenses publicitaires sur X. Par la suite, la direction de X avait commencé à prendre des mesures strictes contre ces entreprises.

L'action en justice et ses détails

Selon les rapports diffusés par ixbt.com et d'autres sources d'information internationales, X avait intenté un procès à l'organisation WFA en 2024. La direction de la plateforme l'avait accusée d'avoir organisé un « boycott illégal et systématique ». Dans la plainte, des entreprises de renommée mondiale telles que Mars, CVS Health, Shell et Lego étaient accusées d'avoir intentionnellement réduit leurs budgets publicitaires. Cependant, la partie défenderesse avait fermement rejeté ces accusations, soulignant que les marques avaient le droit de décider librement où dépenser leurs fonds.

En mars de cette année, un juge fédéral avait rejeté la plainte au motif que X n'avait pas prouvé avoir subi de préjudice conformément au droit de la concurrence. Par la suite, en avril, la direction de la plateforme avait fait appel de la décision du tribunal. Cependant, à ce jour, les parties sont parvenues à un accord mutuel et ont résolu le différend à l'amiable.

Conditions de l'accord entre les parties

Le communiqué conjoint indique que la WFA et X Corp. laissent derrière elles les procédures judiciaires liées à la Global Alliance for Responsible Media (GARM). X avait affirmé que les annonceurs avaient réduit leurs dépenses précisément en raison des règles développées par l'initiative GARM au sein de la WFA. GARM avait été créée pour empêcher l'affichage de publicités à côté de contenus en ligne nuisibles, et ses activités avaient suscité les objections des géants de la technologie.

Le texte du communiqué a noté les aspects clés suivants :

La WFA a confirmé avoir arrêté les activités de GARM le 9 août 2024 et a déclaré qu'elle ne rétablirait pas GARM ou d'initiatives similaires à l'avenir.

L'organisation a réaffirmé son attachement à la liberté d'expression consacrée dans sa Constitution fondatrice de 1953.

X et la WFA sont parvenus à un plein accord sur le fait que les marques, les plateformes et les consommateurs bénéficient tous également de l'innovation en matière de sécurité des marques.

Il convient de rappeler que les relations entre Elon Musk et les principaux représentants du marché publicitaire n'ont pas toujours été fluides. Auparavant, Musk avait déjà attiré l'attention du public en faisant des déclarations extrêmement dures et ouvertes à l'encontre des grands sponsors qui avaient gelé leurs budgets sur la plateforme. Cet accord devrait constituer une étape importante pour ramener la coopération entre les réseaux sociaux et le monde de la publicité sur des voies constructives.