Les fondateurs de Light Phone présentent un nouvel appareil contre la dépendance numérique

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Les fondateurs de Light Phone présentent un nouvel appareil contre la dépendance numérique

À l'ère où les smartphones dominent le monde de la technologie, les mouvements luttant contre leurs effets négatifs ne cessent de croître. Dans le podcast Equity de TechCrunch, Kaywei Tang et Joe Hollier, fondateurs de la société Light, ont expliqué qu'ils travaillent depuis dix ans sur l'idée de la simplicité et de la déconnexion technologique, ayant ainsi créé un téléphone à clapet spécial. C'est ce que rapporte Techcrunch.com. rapporte .

Selon Ixbt.com et TechCrunch, Tang et Hollier étudient depuis dix ans la valeur de la simplicité dans notre relation avec la technologie. Au cours de ce processus, ils ont collaboré avec des personnalités telles qu'Andrew Yang, Kendrick Lamar et Pete Davidson. Aujourd'hui, alors que le nombre d'« activistes de l'attention » s'opposant aux grandes entreprises technologiques est en hausse, il est souligné que le monde entier commence à comprendre leur vision.

Lutte contre la dépendance numérique

Aujourd'hui, les smartphones captent constamment l'attention humaine et ont un impact négatif sur la vie quotidienne. Éliminer cette addiction qui tient dans notre poche n'est pas une tâche facile. Selon les fondateurs de Light, le mouvement anti-smartphone ne fait que commencer et la demande pour de tels appareils minimalistes augmentera encore à l'avenir.

Le nouveau téléphone à clapet annoncé permet aux utilisateurs de se concentrer sur la vie réelle sans être constamment pris dans le tourbillon des réseaux sociaux et des notifications. Les représentants de l'entreprise visent à aider les gens modernes à reprendre le contrôle de leur temps et de leur attention grâce à cet appareil.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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