Nacho croit que Cristiano Ronaldo atteindra le cap des 1000 buts

·40·Sport
Nacho croit que Cristiano Ronaldo atteindra le cap des 1000 buts

Son ancien coéquipier au Real Madrid, Nacho Fernández, a exprimé sa ferme conviction que Cristiano Ronaldo atteindra le cap des 1 000 buts au cours de sa carrière. L'attaquant portugais, qui évolue actuellement en Arabie saoudite, n'a plus besoin que de 24 buts pour réaliser cet exploit historique. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par Goal.com, Nacho Fernández a partné des propos chaleureux concernant son ancien capitaine et ami dans une interview accordée au journal AS. Les deux footballeurs ont remporté de nombreux trophées ensemble lorsqu'ils évoluaient au club merengue, notamment des Ligues des champions.

Une quête incessante de records

Selon Nacho, Ronaldo ne recule jamais devant ses objectifs et a toujours l'habitude de conquérir les plus hauts sommets. À son avis, le but principal de la vie de la star portugaise est de battre des records.

"Puisque nous le connaissons bien, nous pouvons affirmer avec certitude qu'il ne s'arrêtera pas. Sa vie consiste à battre des records et c'est tout simplement fascinant", a déclaré Nacho à propos de son ancien coéquipier.

Carrière en Arabie saoudite et persévérance

Le défenseur, qui a rejoint le club saoudien d'Al-Qadsiah en 2024, a eu l'occasion de concourir à nouveau dans le même championnat que Cristiano Ronaldo. Cette situation lui a permis de suivre de près le travail acharné de l'attaquant portugais à l'entraînement et en match.

Malgré son âge, Nacho a souligné que Ronaldo joue toujours avec la même passion que le premier jour et que son amour pour le football ne s'est pas éteint. Il a été souligné que c'est précisément ce caractère qui constitue la force principale le poussant vers le cap des mille buts.

Cristiano RonaldoNacho FernándezReal MadridSaudi Pro LeagueActualités Football
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Transfert « bombe » à Madrid : le Real trouve un accord personnel avec RodriTransfert « bombe » à Madrid : le Real trouve un accord personnel avec RodriAujourd'hui, 22:31Cinq buts et du suspense à Samarcande : le Dinamo s'impose face au Kokand-1912Cinq buts et du suspense à Samarcande : le Dinamo s'impose face au Kokand-1912Aujourd'hui, 22:24Roberto De Zerbi souhaite que Lucas Bergvall reste à TottenhamRoberto De Zerbi souhaite que Lucas Bergvall reste à TottenhamAujourd'hui, 22:12Harry Kane prêt à prolonger son contrat avec le BayernHarry Kane prêt à prolonger son contrat avec le BayernAujourd'hui, 21:53Bombe du mercato : City devance Arsenal dans la course pour Ayyoub Bouaddi !Bombe du mercato : City devance Arsenal dans la course pour Ayyoub Bouaddi !Aujourd'hui, 21:04Manchester City accélère les négociations pour le transfert d'Ayyoub BouaddiManchester City accélère les négociations pour le transfert d'Ayyoub BouaddiAujourd'hui, 20:37
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans