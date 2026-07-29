Nacho croit que Cristiano Ronaldo atteindra le cap des 1000 buts

Son ancien coéquipier au Real Madrid, Nacho Fernández, a exprimé sa ferme conviction que Cristiano Ronaldo atteindra le cap des 1 000 buts au cours de sa carrière. L'attaquant portugais, qui évolue actuellement en Arabie saoudite, n'a plus besoin que de 24 buts pour réaliser cet exploit historique. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par Goal.com, Nacho Fernández a partné des propos chaleureux concernant son ancien capitaine et ami dans une interview accordée au journal AS. Les deux footballeurs ont remporté de nombreux trophées ensemble lorsqu'ils évoluaient au club merengue, notamment des Ligues des champions.

Une quête incessante de records

Selon Nacho, Ronaldo ne recule jamais devant ses objectifs et a toujours l'habitude de conquérir les plus hauts sommets. À son avis, le but principal de la vie de la star portugaise est de battre des records.

"Puisque nous le connaissons bien, nous pouvons affirmer avec certitude qu'il ne s'arrêtera pas. Sa vie consiste à battre des records et c'est tout simplement fascinant", a déclaré Nacho à propos de son ancien coéquipier.

Carrière en Arabie saoudite et persévérance

Le défenseur, qui a rejoint le club saoudien d'Al-Qadsiah en 2024, a eu l'occasion de concourir à nouveau dans le même championnat que Cristiano Ronaldo. Cette situation lui a permis de suivre de près le travail acharné de l'attaquant portugais à l'entraînement et en match.

Malgré son âge, Nacho a souligné que Ronaldo joue toujours avec la même passion que le premier jour et que son amour pour le football ne s'est pas éteint. Il a été souligné que c'est précisément ce caractère qui constitue la force principale le poussant vers le cap des mille buts.