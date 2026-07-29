Le smartphone Poco M8 Power dévoilé avant sa présentation officielle

À l'approche de sa présentation officielle, les premières photos réelles du nouveau smartphone Poco M8 Power, qui retient l'attention dans le monde technologique, ont fuité sur Internet. Selon ixbt.com, cet appareil a déjà réussi à attirer l'attention des utilisateurs grâce à sa très grande batterie et ses spécifications techniques uniques. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Publiées par Anvin, rédacteur de la célèbre ressource Gizmochina sur le réseau social X, les images montrent le nouveau gadget dans une couleur jaune vif au dos. Les experts notent que cette solution chromatique rappelle les teintes des flagships Apple, bien que le Poco M8 Power ne concurrence pas directement les modèles iPhone 17 Pro, il possède des avantages totalement différents.

Autonomie et capacités de charge record

La principale et la plus essentielle « fonction » visuelle et fonctionnelle de ce smartphone est sa batterie d'une capacité de 8000 mAh. Selon les données officielles du fabricant, l'appareil peut fonctionner activement pendant trois jours entiers sur une seule charge complète.

De plus, le système de charge de l'appareil est également assez avancé, prenant en charge la charge filaire rapide de 45 W. En guise de commodité supplémentaire, les utilisateurs pourront également utiliser la fonction de charge filaire inversée de 22,5 W pour recharger d'autres gadgets.

Spécifications techniques attendues

Selon les prévisions des initiés et des analystes, sur le plan technique, le modèle Poco M8 Power devrait être une sorte de clone du smartphone Redmi Note 17. Il est supposé que l'appareil sera équipé des fonctionnalités principales suivantes :

Large écran OLED plat de 7 pouces (résolution de 2396 x 1080 pixels et taux de rafraîchissement de 120 Hz)

Processeur Snapdragon 4 Gen 4 (SoC) responsable des performances

Variantes de mémoire vive (RAM) de 6 ou 8 GB et de stockage interne de 128 ou 256 GB

Appareil photo principal de 50 mégapixels et caméra frontale de 8 mégapixels