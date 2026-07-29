Harry Kane prêt à prolonger son contrat avec le Bayern

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Harry Kane prêt à prolonger son contrat avec le Bayern

Selon Goal.com, le capitaine de l'équipe d'anglaise Harry Kane est prêt à poursuivre sa carrière au Bayern et à signer un contrat à long terme avec le club munichois. Le CEO du club, Jan-Christian Dreesen, a confirmé que les négociations entre les deux parties débuteront prochainement. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Actuellement, l'attaquant passe ses vacances aux États-Unis. Selon le planning de pré-saison, dès son retour, la direction du club discutera avec lui des termes du nouveau bail.

Un climat positif pour l'avenir

Dreesen a fait une déclaration réjouissante pour les supporters lors d'une conférence de presse à Munich. Selon lui, les deux parties souhaitent poursuivre leur collaboration et toutes les conditions sont réunies pour trouver un terrain d'entente.

Rappelons que Harry Kane a rejoint le club munichois en provenance de Tottenham en 2023. Ce transfert a été l'un des plus onéreux de l'histoire de la Bundesliga, et il est devenu le leader de l'attaque du géant allemand.

D'immenses performances sur le terrain

La saison dernière a été très réussie pour l'attaquant. Il a disputé 51 matches toutes compétitions confondues, marquant 61 buts et délivrant 7 passes décisives.

Grâce à son efficacité, le Bayern a remporté le championnat national et la DFB-Pokal. De plus, l'attaquant a remporté le Soulier d'or européen pour la deuxième fois de sa carrière.

Fin des rumeurs de transfert

Le dirigeant du club a également réagi aux informations concernant le départ d'autres cadres de l'équipe. Notamment, il a catégoriquement rejeté les rumeurs de transfert concernant Michael Olise et Luis Díaz.

Alors qu'Olise était mentionné dans l'orbite du Real Madrid, Díaz avait inscrit 26 buts et délivré 23 passes décisives la saison dernière. Le club munichois vise à préserver la stabilité de son onze titulaire.

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Jahongir Tursunov
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