Nouvelle ère en France : Zidane arrive et le logo de l'équipe nationale est renouvelé

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Nouvelle ère en France : Zidane arrive et le logo de l'équipe nationale est renouvelé

La Fédération Française de Football (FFF) a présenté au grand public le nouveau logo de l'équipe nationale pour célébrer la nomination de la légende Zinédine Zidane à la tête de la sélection. Cette étape symbolise l'ouverture d'une nouvelle page dans le football du pays.

Zamin.uz présente les détails de cette nomination historique, des changements apportés au nouvel emblème et des récentes réformes du football français.

1. Le coq gaulois conservé, mais l'inscription « France » fait son apparition

L'élément central du nouvel emblème — le coq gaulois, symbole traditionnel de la France — a été conservé. Cependant, des modifications notables ont été apportées au design :

  • Nouvelle inscription : Le nom du pays, « France », a été ajouté dans la partie inférieure du logo. Cela permet d'exprimer plus clairement l'appartenance territoriale nationale.

  • Sigle FFF : L'abréviation du nom de la fédération (FFF — Fédération Française de Football) a été considérablement réduite par rapport à l'ancien logo et déplacée vers une position plus discrète.

Rappelons que le dernier logo de l'équipe de France avait été actualisé après la victoire historique lors de la Coupe du Monde 2018. À l'époque, une deuxième étoile dorée représentant le second titre mondial avait été ajoutée au-dessus de l'emblème. Ces deux étoiles restent bien en place sur le nouveau design.

Nouvelle ère en France : Zidane arrive et le logo de l'équipe nationale est renouvelé

2. Zinédine Zidane : contrat de 4 ans et successeur de Deschamps

La Fédération Française de Football a officiellement annoncé la signature d'un contrat de 4 ans avec Zinédine Zidane. Selon cet accord, Zidane devrait diriger l'équipe jusqu'à la Coupe du Monde 2030.

Zidane succède à Didier Deschamps, qui dirigeait avec succès l'équipe nationale depuis 2012 — soit exactement 14 ans. Sous la houlette de Deschamps, les Bleus ont été champions du monde en 2018, vainqueurs de la Ligue des Nations en 2021, et ont également atteint les finales de l'Euro 2016 et de la Coupe du Monde 2022.

Faits clés concernant les changements au sein de l'équipe de France

Aspect / Élément

Détails

Nouvel entraîneur

Zinédine Zidane (France)

Durée du contrat

4 ans (jusqu'en 2030)

Ancien entraîneur

Didier Deschamps (2012–2026)

Symbole du nouveau logo

Coq gaulois conservé

Nouveauté sur le logo

Ajout de l'inscription « France »

Modification du logo

Sigle FFF réduit

Nombre d'étoiles

Deux (pour les titres de 1998 et 2018)

Le retour de Zinédine Zidane en équipe de France et la présentation du nouveau logo constituent l'un des événements majeurs du football mondial.

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Selon vous, l'équipe de France dirigée par Zinédine Zidane pourra-t-elle décrocher un troisième titre mondial lors de la Coupe du Monde 2030 ? Aimez-vous le design du nouveau logo ? Laissez vos avis dans les commentaires !

Zinedine ZidaneFranceFédération Française de FootballDidier Deschamps
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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