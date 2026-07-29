Transfert « bombe » à Madrid : le Real trouve un accord personnel avec Rodri
Le Real Madrid Manchester City et l'international espagnol Rodri ont fait un grand pas en avant vers la réalisation de ce transfert. Le club merengue s'est entièrement mis d'accord avec le joueur sur les conditions de son contrat personnel. Cette nouvelle a secoué le monde du sport et pourrait devenir l'un des plus grands accords de ce mercato.
Zamin.uz, s'appuyant sur les informations d'insiders influents, détaille cette information sensationnelle et la probabilité que ce transfert se réalise.
1. La déclaration de Moretto et l'avantage crucial du Real
Selon le journaliste Matteo Moretto sur les ondes de Radio Marca, les parties sont parvenues à un accord définitif et total sur toutes les conditions personnelles, y compris le salaire, la durée du contrat et les primes. Le joueur lui-même a exprimé sa volonté de déménager à Madrid et de concrétiser ce transfert.
Cet accord offre au Real un avantage crucial dans les négociations avec Manchester City. Désormais, le club merengue peut se concentrer sur la recherche d'un accord avec le champion d'Angleterre concernant l'indemnité de transfert. Le joueur ayant lui-même accepté le transfert, la direction de City pourrait être contrainte de faire davantage de concessions lors des négociations.
2. Le montant du transfert et la phase décisive des négociations
Pour rappel, des informations avaient circulé précédemment selon lesquelles le Real prévoyait de s'attacher les services de Rodri pour 40 à 50 millions d'euros. Ce montant peut sembler très bas pour l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, mais la fin prochaine du contrat de Rodri avec Manchester City et son accord pour le transfert rendent cette somme plus réaliste.
Des sources indiquent que les négociations entre les parties sont entrées dans leur phase décisive. Le Real vise à conclure l'accord rapidement et à intégrer Rodri dans le processus de préparation d'avant-saison.
Faits clés concernant le transfert de Rodri
Aspect / Mesure
Détails
Joueur
Rodri (Rodrigo Hernández, 30 ans, Espagne)
Club actuel
Manchester City (Angleterre)
Club prétendant
Real Madrid (Espagne)
Contrat personnel
Totalement convenu (accord final)
Souhait du joueur
Souhaite réaliser le transfert
Montant prévu
40–50 millions d'euros
Phase des négociations
Décisive (dernière ligne droite)
Principal insider
Matteo Moretto (Radio Marca)
Cet accord retentissant entre le Real Madrid et Manchester City pourrait devenir l'un des événements majeurs du mercato estival. L'accord du joueur pour retourner à Madrid et la ferme intention du club merengue renforcent la certitude de la réalisation de ce transfert.
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