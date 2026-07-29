Transfert « bombe » à Madrid : le Real trouve un accord personnel avec Rodri

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Transfert « bombe » à Madrid : le Real trouve un accord personnel avec Rodri

Le Real Madrid Manchester City et l'international espagnol Rodri ont fait un grand pas en avant vers la réalisation de ce transfert. Le club merengue s'est entièrement mis d'accord avec le joueur sur les conditions de son contrat personnel. Cette nouvelle a secoué le monde du sport et pourrait devenir l'un des plus grands accords de ce mercato.

Zamin.uz, s'appuyant sur les informations d'insiders influents, détaille cette information sensationnelle et la probabilité que ce transfert se réalise.

1. La déclaration de Moretto et l'avantage crucial du Real

Selon le journaliste Matteo Moretto sur les ondes de Radio Marca, les parties sont parvenues à un accord définitif et total sur toutes les conditions personnelles, y compris le salaire, la durée du contrat et les primes. Le joueur lui-même a exprimé sa volonté de déménager à Madrid et de concrétiser ce transfert.

Cet accord offre au Real un avantage crucial dans les négociations avec Manchester City. Désormais, le club merengue peut se concentrer sur la recherche d'un accord avec le champion d'Angleterre concernant l'indemnité de transfert. Le joueur ayant lui-même accepté le transfert, la direction de City pourrait être contrainte de faire davantage de concessions lors des négociations.

2. Le montant du transfert et la phase décisive des négociations

Pour rappel, des informations avaient circulé précédemment selon lesquelles le Real prévoyait de s'attacher les services de Rodri pour 40 à 50 millions d'euros. Ce montant peut sembler très bas pour l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, mais la fin prochaine du contrat de Rodri avec Manchester City et son accord pour le transfert rendent cette somme plus réaliste.

Des sources indiquent que les négociations entre les parties sont entrées dans leur phase décisive. Le Real vise à conclure l'accord rapidement et à intégrer Rodri dans le processus de préparation d'avant-saison.

Faits clés concernant le transfert de Rodri

Aspect / Mesure

Détails

Joueur

Rodri (Rodrigo Hernández, 30 ans, Espagne)

Club actuel

Manchester City (Angleterre)

Club prétendant

Real Madrid (Espagne)

Contrat personnel

Totalement convenu (accord final)

Souhait du joueur

Souhaite réaliser le transfert

Montant prévu

40–50 millions d'euros

Phase des négociations

Décisive (dernière ligne droite)

Principal insider

Matteo Moretto (Radio Marca)

Cet accord retentissant entre le Real Madrid et Manchester City pourrait devenir l'un des événements majeurs du mercato estival. L'accord du joueur pour retourner à Madrid et la ferme intention du club merengue renforcent la certitude de la réalisation de ce transfert.

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Selon vous, Rodri peut-il renforcer encore davantage le milieu de terrain du Real Madrid ? Quel impact son retour à Madrid aura-t-il sur le football espagnol ? Laissez vos avis dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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