Google déploie sa technologie de vérification de l'âge dans le monde entier

Google a annoncé que son API Play Signal serait mise à la disposition des développeurs Android du monde entier d'ici la fin de 2026. Cette étape est considérée comme une réponse aux outils de vérification de l'âge d'Apple dans un contexte concurrentiel et vise à assurer la sécurité des utilisateurs mineurs, rapporte Techcrunch.com. rapporte .

Selon ixbt.com, cette technologie n'est actuellement utilisée qu'au Brésil. Le processus d'expansion mondiale sera progressif : elle sera d'abord ouverte aux développeurs en Australie et au Canada à la mi-août de cette année, et couvrira tous les marchés d'ici la fin de l'année.

L'introduction de cette nouveauté intervient à une époque où les législateurs et les régulateurs du monde entier durcissent les exigences de protection des mineurs pour les boutiques d'applications. En particulier, Apple avait également lancé des outils de vérification de l'âge similaires à l'échelle internationale en février de cette année.

Vérification de l'âge dans le respect de la vie privée

Un aspect important de la technologie de Google est qu'elle permet aux développeurs d'applications de déterminer la tranche d'âge de l'utilisateur sans exiger ses données personnelles, telles que sa date de naissance. Au lieu de cela, les parents pourront partager directement la tranche d'âge de leur enfant avec les applications.

De plus, ce système permet également aux adultes d'indiquer leur âge à la demande des développeurs d'applications et ainsi de profiter d'une interface et de fonctionnalités adaptées.

Gestion centralisée et Family Link

Les parents ne sont pas obligés de gérer ces données séparément pour chaque application. Pour simplifier le processus, Google a centralisé le partage des données au sein de son célèbre panneau de contrôle parental

Les données ne sont pas partagées automatiquement : les parents doivent d'abord les saisir et donner leur accord. Cette nouvelle fonctionnalité enrichit les autres outils de sécurité de Google Play, notamment les limites de temps d'écran, l'approbation du téléchargement d'applications et la possibilité de définir des filtres de contenu par code PIN.