L'entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, a exprimé son avis sur l'avenir du milieu de terrain Lucas Bergvall, affirmant fermement qu'il souhaite qu'il reste au club. Selon Goal.com, malgré l'intérêt sérieux d'autres clubs de Premier League comme Newcastle United et Nottingham Forest, l'entraîneur évalue hautement son potentiel. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte.

Il est apparu que le joueur de 20 ans avait fait part le mois dernier à la direction du club de son souhait de relever un nouveau défi. Suite à cela, des clubs rivaux de Premier League ont commencé à tenter de profiter de la situation. Néanmoins, après le match amical de l'équipe contre Sydney, l'entraîneur n'a pas caché sa haute opinion des capacités du jeune talent.

La place de Lucas Bergvall dans l'équipe et la concurrence

Selon The Athletic, Roberto De Zerbi a ouvertement déclaré qu'il souhaitait que le joueur reste, tout en ajoutant qu'il ne pouvait garantir une place de titulaire à aucun joueur. Pour renforcer son effectif, Tottenham a été très actif sur le marché des transferts, battant des records de transfert et intensifiant considérablement la concurrence au sein de l'équipe.

Au cours de la saison dernière, le jeune milieu de terrain a disputé 33 matches toutes compétitions confondues, accumulant 1 465 minutes de jeu et marquant un but. Cependant, le joueur lui-même souhaite bénéficier de plus de temps de jeu sur le terrain, en particulier pour évoluer dans l'entre-jeu comme l'un des deux milieux récupérateurs.

Décision finale concernant l'avenir

L'entraîneur a rappelé que tout joueur doit posséder l'état d'esprit et le caractère adéquat pour défendre les couleurs de Tottenham. « Je pense qu'il est un joueur de classe mondiale en termes de potentiel, mais je n'ai pas l'intention de forcer quiconque à rester », a ajouté le technicien.

Actuellement, le contrat de Lucas Bergvall court jusqu'en juin 2031. Le joueur devrait mener des discussions directes concernant son avenir avec le directeur général du club, Vinai Venkatesham, et le directeur sportif, Johan Lange. De son côté, Tottenham poursuit sa préparation d'avant-saison à un rythme soutenu.