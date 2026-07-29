Cinq buts et du suspense à Samarcande : le Dinamo s'impose face au Kokand-1912

La 14e journée de la Superligue d'Ouzbékistan s'est achevée à Samarcande. Le club local du Dinamo y a accueilli le Kokand-1912, qui lutte dans la zone rouge. Riche en buts et en âpre lutte, la rencontre s'est soldée par une victoire des hôtes sur le score de 3-2.

Zamin.uz présente les détails de ce match à suspense de cinq buts, la position des équipes au classement et les statistiques techniques de la rencontre.

1. Buts rapides et récital de Hojimirzayev

La rencontre a débuté de la meilleure des manières pour les visiteurs. Dès la première attaque, à la 2e minute, suite à un centre d'Egor Kondratyuk, Javohir Husanov a ouvert le score et donné l'avantage aux visiteurs.

Cependant, les joueurs de Samarcande ont réagi rapidement. À peine quatre minutes plus tard, Anvar Hojimirzayev a remis les équipes à égalité. Les hôtes ont accentué la pression et, à la 29e minute, l'arbitre de la rencontre a accordé un penalty aux locaux. Hojimirzayev n'a pas tremblé et a inscrit son deuxième but, permettant au Dinamo de virer en tête à la pause (2-1).

2. Impact des remplaçants et fin de match haletante

En seconde période, les choix des entraîneurs ont également pesé sur le sort du match. À la 69e minute, Sanjar Kodyrkulov, entré en jeu huit minutes plus tôt, a marqué le troisième but des locaux et porté le score à 3-1.

Après ce but, les visiteurs n'ont pas baissé les bras. À peine deux minutes plus tard, un autre entrant, Silvanus Nimeli, a inscrit le deuxième but du Kokand-1912. Dans les minutes restantes, les visiteurs ont tout tenté pour égaliser, mais la défense du Dinamo a tenu bon. Les joueurs de Samarcande ont ainsi décroché trois précieux points.

3. Situation au classement : le Dinamo grimpe, Kokand plonge

Suite à cette victoire, les hommes de Vadim Abramov portent leur total à 20 points et remontent à la 9e place du classement. Il convient de souligner que le Dinamo réalise une superbe série en signant sa quatrième victoire consécutive en Superligue.

De son côté, le Kokand-1912 reste 15e avec 11 points et manque l'occasion de s'extraire de la zone rouge. Ce match clôture la 14e journée de la Superligue.

Feuille de match et compositions

Superligue. 14e journée : Dinamo - Kokand-1912 3:2

Buts : Javohir Husanov 2' (0:1), Anvar Hojimirzayev 6' (1:1), Anvar Hojimirzayev 29' s.p. (2:1), Sanjar Kodyrkulov 69' (3:1), Silvanus Nimeli 71' (3:2).

Avertissements : Nurillo Tukhtasinov 47', Tigran Avanesyan 65', Shohruh Gadoyev 73'.

Compositions des équipes :

Dinamo : Edem Nemanov, Artyom Radayev (Jahongir Orozov, 61'), Mikhail Shtefan, Anvar Hojimirzayev, Tigran Avanesyan (Behruzbek Oblakulov, 67'), Jaloliddin Jumaboyev, Jahongirbek Abdusalomov (Sanjar Kodyrkulov, 61'), Oybek Ormonjonov, Marko Stanojević, Haris Hajdarević (Nurillo Tukhtasinov, 46'), Firdavs Abdurahmonov.

Kokand-1912 : Rustam Nartajiyev, Asliddin Toshtemirov, Alisher Salimov (Shohruh Gadoyev, 57'), Javohir Sidiqov, Shota Gvazava, Javohir Husanov (Toma Tabatadze, 66'), Ibrohim Yoldoshev (Andro Giorgadze, 77'), Shahzod Akramov, Iqboljon Malikjonov, Gʻulom-Haydar Gʻulomov (Muhammadanas Hasanov, 57'), Egor Kondratyuk (Silvanus Nimeli, 57').

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