Une entreprise japonaise crée un appareil pour exécuter de grands modèles d'intelligence artificielle sur des ordinateurs portables ordinaires

Nextorage, un fabricant japonais de modules de mémoire appartenant à Phison, a annoncé la création d'un nouvel appareil qui étend fondamentalement les capacités des ordinateurs portables ordinaires. Cette technologie innovante permet aux spécialistes d'exécuter librement des modèles d'intelligence artificielle à forte intensité de ressources, même sur des ordinateurs ordinaires, et devrait démocratiser davantage l'utilisation des outils d'intelligence artificielle à l'avenir. C'est ce rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Ixbt.com, le nouvel appareil a été provisoirement nommé aiDAPTIV Station. Ce dispositif matériel externe permet à des ordinateurs portables prenant en charge l'intelligence artificielle et disposant de seulement 32 GB de RAM de lancer avec succès des réseaux de neurones géants tels que OpenAI GPT-OSS-120B. Cela ouvre la voie à l'exécution de tâches complexes liées à l'intelligence artificielle sans nécessiter de matériel serveur coûteux et puissant.

Capacités technologiques et principe de fonctionnement

La principale caractéristique de l'appareil est qu'il repose sur la technologie aiDAPTIV de Phison. Cette solution assure une allocation dynamique des ressources entre la DRAM interne et les disques NAND externes. En conséquence, la capacité de mémoire est efficacement élargie, créant l'espace nécessaire pour traiter de grands volumes de données.

Les spécialistes de Nextorage ont réussi à concevoir l'appareil dans un design compact et pratique. Il se connecte via une interface USB-C moderne et prend en charge les systèmes d'exploitation Windows ainsi que la distribution Ubuntu de Linux. Cela en fait un outil universel et pratique pour les professionnels de divers domaines.

Plans de lancement sur le marché

Actuellement, Nextorage prévoit de lancer ce nouveau produit sur le marché japonais dès cette année. De plus, une solution logicielle spéciale prête à l'emploi est en cours de développement pour être utilisée conjointement avec l'appareil. Cette étape contribuera à une intégration plus profonde des technologies d'intelligence artificielle dans les flux de travail quotidiens.