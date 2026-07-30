Amazon lance un service payant pour ses robotaxis Zoox

Zoox, le fabricant de technologies de transport autonome filiale d'Amazon, a obtenu une autorisation clé de la part du régulateur fédéral américain, lui permettant de facturer ses passagers à bord de ses robotaxis spécialement conçus. Cette exemption temporaire, annoncée par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), supprime l'un des derniers obstacles au lancement du service de transport autonome commercial de l'entreprise, rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon les informations diffusées par TechCrunch et des sources fédérales officielles, les véhicules construits sur mesure par Zoox manquent de nombreuses commandes caractéristiques des voitures traditionnelles. Notamment, ces véhicules autonomes ne prévoient ni volant ni pédales. Par conséquent, l'agence a accordé à l'entreprise une exemption temporaire de huit normes fédérales de sécurité des véhicules à moteur, incluant les exigences relatives au dégivrage du pare-brise et aux systèmes de freinage des voitures particulières.

Conditions de l'autorisation et restrictions

Il y a un an, la NHTSA avait accordé à l'entreprise une autorisation lui permettant d'effectuer des tests sur les voies publiques de villes telles que San Francisco et Las Vegas, ainsi que d'offrir des trajets gratuits aux passagers. Cependant, à cette époque, Zoox n'avait pas le droit de facturer ses clients pour ce service. La nouvelle exempte s'accompagne de restrictions de sécurité strictes et de mécanismes de contrôle.

Selon cette autorisation, la flotte commerciale de Zoox sera limitée à un maximum de 2 500 véhicules par an sur une période de deux ans. De plus, l'entreprise est soumise à une structure de contrôle renforcée et évolutive qui s'ajustera au fur et à mesure du développement de la technologie. D'après un représentant de Zoox, l'entreprise commencera à facturer ses services en premier lieu dans la ville de Las Vegas.

Plans futurs et avis des dirigeants

Après Las Vegas, l'entreprise prévoit de s'étendre vers des marchés supplémentaires à mesure qu'elle remplira les exigences de commercialisation au niveau des états. Cependant, en Californie, où se trouve son siège social et où elle teste des véhicules autonomes, Zoox doit encore obtenir des autorisations d'exploitation sans conducteur auprès de la Public Utilities Commission de l'État et du Department of Motor Vehicles.

Aicha Evans, directrice générale de Zoox, a souligné que cette journée marque une étape importante pour l'entreprise et l'avenir de la mobilité autonome. « Nous sommes honorés d'avoir obtenu la première exemption commerciale de la NHTSA pour un robotaxi construit sur mesure, ce qui nous permet de commencer à facturer nos services et de faire un pas de plus vers l'extension des services de taxi autonome à d'autres communautés », a-t-elle déclaré dans sa déclaration.