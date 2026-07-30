Inforcer lève 50 millions de dollars pour l'intelligence artificielle et la sécurité

La société londonienne Inforcer a levé 50 millions de dollars lors d'un tour de table de série C mené par Insight Partners, visant à aider les petites entreprises à lutter contre l'intelligence artificielle moderne et les menaces de cybersécurité. Cet investissement montre que, la plupart des petites entreprises n'ayant pas les moyens de maintenir leur propre département IT, la demande de services d'externalisation, c'est-à-dire de fournisseurs de services gérés (MSP), augmente fortement. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon TechCrunch, Inforcer développe des logiciels spécifiquement conçus pour ces fournisseurs. Grâce à cette plateforme, les spécialistes ont la possibilité de gérer efficacement les comptes Microsoft 365 de leurs clients PME à partir d'un centre unique. Aujourd'hui, le développement de la cybersécurité et des technologies d'intelligence artificielle ayant complexifié les processus IT internes, de nombreuses entreprises s'en remettent à l'aide de tels experts externes.

Croissance financière et mesures rapides

Au cours des 18 derniers mois, Inforcer a réussi à lever un total de 110 millions de dollars lors de trois tours successifs. Selon le CEO et cofondateur de l'entreprise, le business enregistre un taux de croissance de 300 % par an. Entre les tours de série B et de série C, la valorisation de l'entreprise a doublé, bien que les chiffres exacts n'aient pas été divulgués. Ces tours de financement réalisés en peu de temps s'expliquent par l'évolution sans précédent des cybermenaces et de l'intelligence artificielle.

Fondée en 2023, la startup a canalisé la majeure partie de son capital vers le développement de produits. En particulier, une fonction Shadow AI a été développée pour détecter l'utilisation non autorisée d'outils d'intelligence artificielle par les employés sur les appareils de l'entreprise, ainsi que des outils d'enregistrement des risques en temps réel. La cybersécurité est devenue l'un des problèmes les plus graves aujourd'hui, les attaques n'étant plus planifiées pendant des mois, mais exécutées en quelques minutes.

Nouvelles menaces et projets futurs

Les attaquants utilisent des modèles de langage étendus (LLM) pour analyser les cibles et rédiger des e-mails de phishing plus convaincants. Cela signifie que les petites entreprises sont confrontées à des risques automatisés et à grande échelle jamais observés auparavant. En outre, la protection des données de l'entreprise contre les pirates ainsi que la régulation de l'utilisation des agents d'intelligence artificielle dans les affaires restent des tâches urgentes.

Aujourd'hui, Inforcer prévoit d'étendre davantage sa présence sur le marché américain. L'introduction de nouveaux produits a également entraîné un léger changement dans le modèle économique. Si le 365 Manager précédent était évalué en fonction du nombre de clients, on passe désormais à un modèle basé sur l'utilisateur pour l'outil de détection des menaces. À l'avenir, avec l'ajout de capacités d'intelligence artificielle à la plateforme, une politique de prix basée sur les jetons ou la consommation pourrait également être introduite.

Les représentants de l'entreprise affirment qu'ils continueront à se concentrer principalement sur le travail avec les suites Microsoft. Microsoft concevant ses produits principalement pour les grandes entreprises, il existe de larges opportunités pour les fournisseurs spécialisés dans le service aux clients plus petits et segmentés. Inforcer ne se considère pas comme un concurrent de Microsoft, mais comme un partenaire complémentaire.