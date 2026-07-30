Hims & Hers accusée aux États-Unis d'avoir divulgué des données médicales d'utilisateurs

La Commission fédérale du commerce des États-Unis (FTC) a intenté une action en justice contre Hims & Hers, une grande plateforme de santé et de télémédecine. Cette mesure est prise en raison du transfert non autorisé d'informations médicales personnelles et confidentielles de consommateurs à des géants technologiques tels que Meta et Snap, ainsi que de tromperies sur la politique de confidentialité. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon ixbt.com, Hims & Hers, devenue une société anonyme ouverte au public, fournit des médicaments sur ordonnance dans les domaines de la santé sexuelle, de la santé mentale, de la gestion du poids et d'autres domaines sensibles. Par conséquent, la plateforme gère une base de données personnelle immense et extrêmement sensible de ses clients. Cependant, il a été révélé que l'entreprise avait installé des codes spéciaux sur son site Web pour étudier le comportement des annonceurs.

Traqueurs transmettant des données confidentielles

La plainte officielle déposée auprès du tribunal fédéral de Californie indique que Hims & Hers a intégré des traceurs de pixels fournis par des plateformes telles que Meta, Snap, Microsoft, Pinterest, Reddit et X sur ses pages. Ces outils capturaient en secret des informations relatives à la santé des utilisateurs et les transmettaient à des entreprises externes. Cette situation contredit totalement les règles de la politique de confidentialité de l'entreprise.

De plus, les enquêtes de la FTC ont révélé que l'entreprise a suivi chaque mouvement et clic des utilisateurs sur le site à l'aide des outils de Meta. En outre, l'organisme de réglementation accuse Hims & Hers de pratiques de facturation trompeuses et d'avoir introduit des conditions rendant difficile pour les clients l'annulation de leur abonnement.

Réponse officielle de l'entreprise et tendance générale

Dans un communiqué publié, la direction de Hims & Hers n'a pas directement rejeté les accusations de la FTC. L'entreprise a affirmé que sa politique de confidentialité indique clairement qu'elle permet aux utilisateurs de choisir l'utilisation de leurs données, tout en déclarant qu'elle resterait ferme sur sa position et se défendrait en justice.

Il convient de noter qu'au cours des dernières années, les régulateurs américains ont mené une lutte acharnée contre le transfert par des startups médicales et de bien-être de données personnelles d'utilisateurs à des tiers. Auparavant, la FTC avait déjà pris des mesures similaires à l'encontre de plateformes telles que Cerebral, Monument, GoodRx et BetterHelp.

Selon les experts, l'utilisation abusive de tels traceurs de pixels ou des erreurs dans leur configuration entraînent la fuite d'informations confidentielles de milliers de personnes. Par exemple, en 2024, la publication TechCrunch a révélé que le service postal des États-Unis avait également utilisé de tels traceurs sur son site Web pour fournir les adresses résidentielles des utilisateurs à des entreprises telles que Meta et Snap.