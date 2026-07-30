Un Ouzbek se noie tragiquement dans une rivière à Oufa

Un incident tragique impliquant un citoyen ouzbek s'est produit dans la ville russe d'Oufa. L'homme s'est noyé après avoir été emporté par un fort courant alors qu'il se baignait dans la rivière Belaïa.

Selon les premières informations, le citoyen est entré dans l'eau sous le pont près de « Kamennaya Pereprava » en raison de la chaleur étouffante. Cette zone est désignée comme un endroit dangereux et interdit à la baignade. Emporté par le fort courant, il a coulé.

Le département de la protection civile d'Oufa a indiqué qu'en une semaine, du 22 au 28 juillet, 87 personnes, dont 33 enfants, ont été sauvées dans la ville. De plus, 74 personnes ont eu la vie sauve sur la plage « Solnechniy », située sur la rivière Belaïa.

À titre de comparaison, au cours de l'année 2025, les sauveteurs avaient secouru un total de 30 personnes dans les plans d'eau, dont 8 enfants. Cette année, rien qu'en une seule semaine de juillet, près de trois fois plus de personnes ont été sauvées que pendant toute la saison estivale de l'année précédente.

Les spécialistes expliquent cette situation par les températures élevées et la montée du niveau de l'eau dans les rivières. Selon eux, en raison du courant extrêmement fort dans les rivières Belaïa et Oufa, la baignade représente un grave danger pour la vie.

À cet égard, les autorités compétentes demandent à la population de ne pas se baigner dans les zones interdites et recommandent de choisir des plages ou des lacs spécialement autorisés pour la détente.