Spotify lance un nouveau mode pour les amateurs de course à pied

La célèbre plateforme de streaming Spotify a ajouté un nouveau mode spécial à son application mobile pour les utilisateurs qui aiment courir. Selon ixbt.com, cette fonction sélectionne des chansons en fonction du rythme de l'entraînement et des préférences personnelles, et aide à gérer les étapes de la course. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

La possibilité d'utiliser le nouveau mode de course est créée exclusivement pour les abonnés Premium payants et peut être trouvée dans la section Fitness Hub de l'application. Ici, les utilisateurs peuvent choisir l'une des 25 options de presets prêtes à l'emploi qu'ils aiment ou définir eux-mêmes le type d'entraînement.

Possibilités de personnalisation des entraînements

Les utilisateurs peuvent choisir les types d'entraînement suivants en fonction de leurs besoins :

Course par intervalles

Course à rythme régulier

Entraînements de type pyramide

De plus, les paramètres permettent de personnaliser entièrement la durée de l'entraînement, le nombre de battements par minute (BPM) et le genre de musique écouté. En plus de diffuser de la musique, ce mode est également capable de générer des rappels vocaux spéciaux pour les différentes étapes de la course.

Intelligence artificielle et historique

Il est indiqué que ce nouveau mode est basé sur les technologies d'intelligence artificielle que Spotify teste depuis l'année dernière. Le service de streaming a noté qu'en constatant que de nombreux utilisateurs créaient des playlists d'entraînement à l'aide de l'IA, il a créé ce mode de course précisément inspiré de ces observations.

Rappelons qu'au début de l'année, l'entreprise avait présenté du contenu fitness spécial en partenariat avec le célèbre fabricant d'équipements de fitness Peloton. Il est toutefois remarquable que cette nouveauté soit présentée quelques mois après que l'application Strava a arrêté l'intégration de Spotify dans sa fonction Record.

Fonctionnant pour l'instant uniquement en anglais, le nouveau mode de course est disponible à partir de mercredi pour les utilisateurs iOS aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en Irlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Suède.