Report du lancement spatial historique au Royaume-Uni

·32·Technologie
Report du lancement spatial historique au Royaume-Uni

La société allemande Rocket Factory Augsburg (RFA) a annoncé qu'un défaut a été détecté dans la conception de son lanceur RFA One. Selon Ixbt.com, la fusée de 30 mètres entièrement assemblée au cosmodrome de SaxaVord en Écosse sera démontée pour résoudre le problème. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Des spécialistes prévoient de séparer le corps de la fusée à trois étages et de procéder à une inspection approfondie de tous les systèmes. Cette décision a été prise en raison d'une situation technique survenue lors des tests des moteurs de la fusée.

Tests et obstacles techniques rencontrés

Cet événement s'est produit lors de la phase de préparation des tests à feu des moteurs de la fusée, c'est-à-dire après que l'appareil a passé avec succès son premier test de pression de service. L'entreprise prévoyait de soumettre les moteurs à des "tests intenses" avant la fenêtre de lancement qui s'ouvre le 10 août de cette année.

La RFA One est une fusée à trois étages capable de placer jusqu'à 1300 kg de charge utile en orbite héliosynchrone. Sur cette orbite, il est garanti que le satellite passe au-dessus de chaque point de la surface de la Terre à peu près à la même heure locale.

Importance historique et projets futurs

Si cette fusée est lancée avec succès dans l'espace, ce sera la première tentative réussie de l'histoire pour mettre des satellites en orbite depuis le territoire du Royaume-Uni. C'est pourquoi le projet revêt une importance capitale pour l'industrie spatiale européenne.

Cependant, ce n'est pas la première difficulté à laquelle le programme RFA est confronté. Rappelons qu'en août 2024, lors de tests au cosmodrome de SaxaVord, un incendie s'était déclaré sur un exemplaire précédent de la fusée, se terminant par une explosion.

Actuellement, les ingénieurs de l'entreprise travaillent à remédier rapidement au défaut identifié et à maintenir une nouvelle fenêtre de lancement dans les délais impartis.

EspaceRFA OneFuséeRoyaume-UniSaxaVord
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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