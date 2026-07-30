Netflix acquiert l'univers The Walking Dead pour 500 millions de dollars

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Netflix acquiert l'univers The Walking Dead pour 500 millions de dollars

Netflix, le premier service de streaming au monde, a conclu l'un des accords de licence les plus importants de son histoire. Selon AMC Global Media, les parties ont signé un contrat mondial pluriannuel de 500 millions de dollars qui permettra de proposer le célèbre univers « The Walking Dead » aux spectateurs du monde entier. Cet accord revêt une importance stratégique tant pour la plateforme que pour l'ensemble du marché de la télévision. C'est ce que rapporte Techcrunch.com le rapporte.

Selon ixbt.com, dans le cadre du nouvel accord, Netflix a acquis les droits de diffusion de 371 épisodes au total, incluant la série originale « The Walking Dead » ainsi que ses six spin-offs. Fait notable, si Netflix était la maison exclusive de ce drame de survie aux États-Unis depuis 2011, ce contenu s'étendra désormais à de nouveaux marchés tels que la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Détails de l'accord et indicateurs financiers

Ce montant de 500 millions de dollars a été enregistré comme l'un des contrats de licence télévisuelle les plus chers de ces dernières années. À titre de comparaison, HBO Max avait versé 425 millions de dollars en 2020 pour transférer la série « Friends » de Netflix vers sa propre plateforme. Cependant, la particularité de cet accord est que Netflix ne détiendra pas de droits exclusifs et partagera l'accès au streaming avec la plateforme AMC+. Cela met fin à plus d'une décennie de monopole de la compagnie sur la série.

Cette décision intervient alors que des données récentes montrent que les abonnés de Netflix ont tendance à quitter la plateforme sans attendre la deuxième saison des nouvelles séries. Les franchises composées de centaines d'épisodes deviennent ainsi un choix beaucoup plus sûr et fiable pour attirer les spectateurs et augmenter le temps de visionnage global. Auparavant, Netflix avait également acquis les droits de spectacles populaires tels que « The Office » et « Sesame Street » pour assurer sa présence.

Spin-offs et projets futurs

À partir de 2027, les abonnés de Netflix du monde entier auront un accès complet à tous les spin-offs de la franchise. D'ici là, les spectateurs peuvent suivre les projets suivants :

  • Fear the Walking Dead
  • World Beyond
  • Tales of the Walking Dead
  • Dead City (Saison 3)
  • Daryl Dixon (dernière saison présentée en 2027)
  • The Ones Who Live
AMC Networks a également annoncé cet accord avec Netflix lors de son rapport financier trimestriel de mercredi. Selon les médias, ce contrat d'envergure a permis d'améliorer les prévisions financières de l'entreprise pour la période à venir et de donner un élan positif à ses actions.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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