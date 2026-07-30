Selon le service de presse de Yandex, les clients de Yandex Market ont désormais la possibilité de retourner les commandes qui ne leur conviennent pas ou qui ne leur plaisent pas via les supermarchés Pyatyorochka à travers toute la Russie. Dans le cadre de ce service pratique, près de 9 000 magasins du pays ont été connectés au système de réception. C'est ce rapporte Ixbt.com qui l'indique.

La procédure d'utilisation de ce nouveau service est très simple et pratique : il suffit au client d'emballer préalablement sa commande, d'ouvrir un QR code de retour spécial dans l'application Yandex Market ou sur le site officiel, et de le présenter à la caisse du magasin Pyatyorochka.

Nouvelles opportunités pour les régions

Selon les représentants de l'entreprise, cette nouvelle option sera particulièrement utile pour les habitants des petites villes et des zones rurales où il n'y a pas de points de retrait Yandex Market à proximité, mais où les magasins Pyatyorochka sont actifs.

Selon ixbt.com, grâce à ce partenariat, le nombre total de points de retour des marchandises Yandex Market a été multiplié par plusieurs dans certaines régions. En particulier, ces points ont augmenté de 2,5 fois dans le kraï de Krasnoyarsk, de 2,2 fois dans l'oblast de Tcheliabinsk et de 2,8 fois dans l'oblast de Kemerovo.

Expansion des réseaux logistiques

De plus, grâce à la mise en place de cette infrastructure, les clients de six autres régions de Russie ont pu pour la première fois retourner leurs commandes en ligne sans aucune difficulté supplémentaire.

Les experts soulignent que l'intégration des grandes plateformes de e-commerce avec les réseaux de commerce de détail traditionnels accélère considérablement les processus logistiques et rend l'expérience d'achat encore plus pratique et fiable pour le consommateur final.