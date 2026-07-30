Nscale acquiert Anyscale pour étendre son infrastructure d'intelligence artificielle

La société britannique spécialisée dans l'intelligence artificielle Nscale acquiert la startup logicielle Anyscale afin de mieux répondre aux dépenses des clients en matière de puissance de calcul. Selon Bloomberg, qui cite des sources anonymes, la valeur de cette transaction majeure s'élève à 1,65 milliard de dollars. Cette acquisition devrait marquer une nouvelle étape dans le développement des technologies d'intelligence artificielle et du marché du traitement des données. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Fondée par l'équipe à l'origine du célèbre framework de programmation distribuée open source Project Ray, Anyscale avait initialement développé une plateforme de gestion de projets nécessitant une grande puissance de calcul. Cependant, en 2022, avec le lancement du modèle GPT-3 et l'attention mondiale portée aux technologies d'intelligence artificielle, la startup a radicalement transformé ses activités. L'entreprise a commencé à proposer des services d'entraînement et de maintenance de grands modèles de langage, de tri des données, d'inférence ainsi que l'extension des processus d'apprentissage par renforcement.

Intégration verticale et infrastructure unifiée

La plateforme Anyscale est construite directement autour de Ray, offrant des outils spéciaux, des systèmes de surveillance et des capacités d'orchestration pour les développeurs. L'acquisition de cette startup s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'expansion verticale de Nscale pour répondre à ses besoins de calcul. Ce néocloud a structuré ses domaines d'activité autour de l'énergie, des centres de données et des logiciels d'orchestration, et intègre désormais des services de gestion et de mise à l'échelle des charges de travail.

Dans un communiqué officiel diffusé par Anyscale, il est souligné que la fusion des deux entreprises permettra de concevoir de manière harmonieuse la couche logicielle et l'infrastructure sous-jacente. Une telle approche n'aurait pu être atteinte si chacune des entreprises n'avait optimisé que sa propre couche. De plus, Anyscale, évaluée à 1,38 milliard de dollars lors de son tour de table de série C en 2022, a annoncé que ses revenus du dernier trimestre ont augmenté de 70 pour cent par rapport à la période précédente.

Capacités financières de Nscale

Selon ixbt.com, Nscale a finalisé avec succès en mars de cette année un tour d'investissement de série C de 2 milliards de dollars, portant sa valeur totale à 14,6 milliards de dollars. Parmi les investisseurs de l'entreprise figurent des structures de renommée mondiale telles que NVIDIA, Nokia, Blue Owl, Dell ainsi que le géant industriel norvégien Aker. En absorbant activement les investissements levés et divers fonds de créance, le néocloud a conclu d'importants accords sur les centres de données avec des partenaires tels que Microsoft, British Telecom et Nordcraft.

Selon les termes de l'accord, Anyscale continuera d'exercer ses activités sous sa marque indépendante et ne cessera pas de servir ses clients existants. Il est également prévu que les quelque 200 spécialistes travaillant au sein de la startup rejoignent intégralement l'équipe de Nscale. Cela permettra de préserver et d'accroître encore le potentiel des talents dans le domaine du développement des technologies d'intelligence artificielle.