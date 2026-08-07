La Fédération anglaise de football interdit les murs rigides autour des terrains

La Fédération anglaise de football (FA) a officiellement interdit l’utilisation de murs et de barrières rigides autour des terrains après une analyse approfondie de la sécurité. Selon Goal.com, cette décision majeure a été prise à la suite du drame impliquant Billi Vigar, ancien joueur formé à Arsenal, afin de protéger la vie des footballeurs. Goal.com rapporte cette information.

Rappelons que le joueur de 21 ans avait subi un grave traumatisme crânien en septembre 2025, après avoir heurté une barrière en bord de terrain lors d’un match de divisions inférieures entre Chichester City et Wingate and Finchley. Après ce terrible incident, des experts indépendants de la santé et de la sécurité ont mené une enquête spéciale avant la saison 2026-2027.

Nouvelles exigences de sécurité et changements d’infrastructure

Selon les conclusions des experts, les barrières rigides en briques, en parpaings ou en béton seront désormais interdites autour des terrains accueillant les compétitions masculines du National League System (niveaux 1 à 6) ainsi que les matchs de la Women’s National League (niveaux 3 et 4). Cette décision obligera de nombreux clubs du pays à transformer en profondeur leurs infrastructures pour respecter les nouveaux critères de sécurité.

Dans un communiqué officiel, la FA a précisé que toutes les barrières existantes en briques, en béton ou en parpaings devaient être retirées dans les meilleurs délais. Si leur démolition est impossible pour des raisons structurelles, elles devront être recouvertes de dispositifs de protection spéciaux. Le respect de ces exigences impose une responsabilité particulière aux clubs quant aux délais de mise en conformité.

Pression du public et mesures préventives

Néanmoins, la FA a pour l’instant autorisé les clubs à continuer de jouer, à condition qu’ils évaluent régulièrement les risques jusqu’à la mise en œuvre des exigences et disposent d’un plan prévoyant les changements nécessaires dans un délai déterminé. Cette décision fait suite à des années de demandes et de protestations de la communauté du football et des supporters.

Après la mort tragique de Billi Vigar, les supporters et les joueurs avaient lancé une pétition réclamant l’interdiction totale des murs en briques autour des terrains, qui avait recueilli plus de 4 000 signatures. En juin 2023, le gouvernement et la Professional Footballers’ Association (PFA) avaient également écrit aux instances dirigeantes du pays pour leur demander d’assumer pleinement leur responsabilité en matière de sécurité des joueurs.