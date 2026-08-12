Uber Freight ouvre une enquête sur une cyberattaque et une fuite de données

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Uber Freight ouvre une enquête sur une cyberattaque et une fuite de données

Uber Freight, la filiale logistique du célèbre géant international du transport à la demande, a été prise pour cible par des cybercriminels. Il s’est avéré qu’un groupe de hackers connu affirmait avoir pénétré illégalement dans les réseaux de cette entreprise de transport et de logistique et y avoir volé des données. L’incident fait actuellement l’objet d’une enquête approfondie et les spécialistes de l’entreprise tentent de reprendre le contrôle de la situation. TechCrunch.com le rapporte.

Selon l’agence Reuters, un porte-parole d’Uber Freight a déclaré que l’incident informatique n’avait pas eu d’impact négatif sur les activités quotidiennes de l’entreprise et que tous les systèmes fonctionnaient normalement. Malgré cela, l’incident s’inscrit dans le prolongement logique de la vague de cyberattaques visant ces dernières semaines des entreprises de transport, de grandes institutions financières et des fonds d’investissement privés.

Une nouvelle victime du groupe Helix

Selon TechCrunch, le groupe de hackers Helix, connu pour ses activités, serait à l’origine de cette cyberattaque. Ce groupe criminel est généralement connu pour voler d’énormes volumes de données dans les environnements cloud de ses victimes, puis les menacer de les rendre publiques en l’absence de paiement. Sur son site spécialisé consacré aux fuites de données, les hackers affirment avoir obtenu des boîtes e-mail, des espaces de stockage cloud, des documents relatifs aux comptes fournisseurs et des documents de répartition appartenant à Uber Freight.

Les journalistes de la publication ont constaté que certains fichiers examinés contenaient des échanges entre Uber Freight et ses clients, qui sembleraient dater de la mi-juin. Toutefois, les spécialistes n’ont pas pu confirmer immédiatement l’authenticité des documents fournis. L’entreprise n’a pour l’instant pas indiqué officiellement avoir reçu un message des hackers ni avoir versé de rançon.

Analyses de Google et méthodes des hackers

Selon les spécialistes de Google en matière de sécurité, le groupe Helix fait partie d’un collectif cybercriminel plus vaste qu’ils suivent sous le nom de UNC6671. Ce groupe criminel s’appuie principalement sur des tactiques d’ingénierie sociale, notamment le phishing vocal (vishing). Les criminels appellent alors les services d’assistance informatique et demandent la réinitialisation des mots de passe des employés.

Les chercheurs en cybersécurité avertissent depuis longtemps que ces attaques, qui peuvent sembler simples et rudimentaires, sont extrêmement efficaces pour tromper le facteur humain. Dans son blog officiel, Google a indiqué avoir analysé les portefeuilles bitcoin du groupe et estimé qu’au moins 10,6 millions de dollars avaient été reçus en rançons entre janvier et mai de cette année.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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